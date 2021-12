El atractivo inmobiliario de la zona sur de la capital podría aumentar aún más pues el distrito de Punta Negra busca convertirse en un nuevo megapolo de expansión urbana.

Para ello, la municipalidad de Punta Negra tiene previsto presentar un plan de desarrollo urbano a la Municipalidad Metropolitana de Lima el cual, de aprobarse, permitirá el cambio de zonificación de una gran área actualmente desértica, la cual podrá ser aprovechada para el desarrollo inmobiliario.

El plan de la municipalidad de Punta Negra fue elaborado por el Instituto Terramar. En el estudio, se concluye que existe una superficie de aproximadamente 4,168 hectáreas que podrían ser aprovechadas para la expansión urbana.

Como referencia, en esta área podrían tener cabida los distritos de Barranco, Breña, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Miraflores y San Borja que, en conjunto, suman 4,160 hectáreas, indica el estudio denominado “Entre olas y Lomas”.

El plan busca promover la futura construcción de edificios e instalaciones para actividades sociales (vivienda), productivas (industria, comercio, servicios, etc.), de equipamiento urbano (cultural, educativo, sanitario, deportivo, etc.), así como espacios públicos para las personas y servicios de infraestructura.

El área de referencia permitiría la construcción de unas 35,000 viviendas para la residencia de unas 140,000 personas.

“Podría demandar una inversión en obras de habilitación urbana de US$ 1,875 millones y un mínimo de US$ 5,420 millones en edificaciones e instalaciones a construir sobre aquella producción urbana resultante (lotes urbanizados). Es decir, se promovería una inversión inmobiliaria total, para financiar intervenciones de producción urbana primaria y secundaria, de aproximadamente US$ 7,294 millones a corto, mediano y largo plazo”, subraya el estudio.

El área se encuentra a la altura de los kilómetros 44 y 50 de la autopista Panamericana Sur, parte este del distrito de Punta Negra. Como referencia, mientras actualmente Punta Negra se ubica de la Panamericana hacia el mar, el área que se busca desarrollar es hacia el lado contrario, desde la autopista hacia la zona este.

“La presente actuación inmobiliaria tiene dos particularidades, una, casi la totalidad del suelo es de propiedad privada; otra, la mayor superficie de suelo carece de zonificación”, subraya el estudio.

Área de Punta Negra que se busca urbanizar. Fuente: Instituto Terramar.

Asimismo agrega que entre los balnearios del sur, esta zona de Punta Negra cuenta con mayor potencial por su disponibilidad de suelo urbanizable en gran escala, inexistencia de conflictos limítrofes de difícil solución a corto plazo, tenencia de suelo mayoritariamente de propiedad privada y una manifiesta voluntad política y ciudadana.

Su relativa cercanía a Lima (se ubica al lado de Punta Hermosa), genera atracción para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, destacó Guido Valvidia, Director Ejecutivo de la Camara Peruana de la Construcción (Capeco), por lo que espera que el plan y cambio de zonificación pueda ser aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Este es un esfuerzo importante para proteger el sueldo de las invasiones y promover el desarrollo inmobiliario formal, con enfoque en la vivienda social”, subrayó Valdivia, quien agregó que otros distritos que buscan potenciar su desarrollo inmobiliario con cambios de zonificación son Ancón y Comas.

Las autopistas facilitarían la conexión entre esta zona y la capital. “Para elegir dónde vivir el problema no es la distancia, sino el tiempo. Por ejemplo, a veces el recorrido de Pueblo Libre a San Isidro toma una hora debido al tráfico”, anotó.

Asimismo, al ser un plan de largo plazo, la conectividad también podría ser potenciada con el proyecto del tren de cercanías.