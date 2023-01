Buses de transporte interprovincial ya circulan en la Panamericana Norte luego que un grupo de protestantes que bloqueaba el sector Siembra del Valle, en la provincia de Virú en La Libertad otorgara una tregua tras conversar con agentes de la Policía. Como se sabe en esta vía nacional se reporta varios tramos tomados con motivo de las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Según el reporte de Canal N, los manifestantes retiraron las llantas y piedras del carril que permite el tránsito de estas unidades vehiculares de norte a sur. En las imágenes se mostró que el permiso otorgado por los protestantes solo es para los conductores de buses interprovinciales pues los camiones de carga siguen formando una larga fila a la espera de que se les permita el pase libre.

La Policía explicó que el motivo por el cual los manifestantes aceptaron una tregua es porque entre los pasajeros de los buses interprovinciales se encuentran adultos mayores, menores de edad, personas enfermas y madres gestantes. En un momento, se dio permiso a un conductor de una camioneta.

De acuerdo al citado medio, los protestantes no han aclarado por cuánto tiempo permitirán el libre tránsito de ómnibus interprovinciales y si en algún momento accederán a dar pase a otros vehículos. Sin embargo, Canal N recordó que, esta medida no garantiza a los choferes que al avanzar hacia otros kilómetros no se topen con otro piquete de manifestantes.