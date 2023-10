Ana María Choquehuanca, ministra de Producción, se pronunció ante la designación de Javier Blas Verástegui Lazo, exesposo de Elena Iparraguirre Revoredo, como jefe del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y se defendió ante los cuestionamientos.

Este nombramiento se concretó el último viernes 20 de octubre, a través de la Resolución Suprema 019-2023-PRODUCE, publicada en el diario oficial El Peruano. Sin embargo, una vez que se hizo público, Produce anunció la salida de Javier Blas Verástegui y, en su lugar, designaron a la viceministra de Pesca y Acuicultura, Úrsula León, como jefa interina de Sanipes.

Durante la entrevista que mantuvo la titular de Produce en RPP, explicó que revisó la trayectoria y el currículum de Javier Verástegui y él cumplía con los requisitos para obtener el cargo en Sanipes.

Además, Ana María Choquehuanca indicó que Javier Blas Verástegui no tenía antecedentes judiciales ni policiales, pero cuestionó que en su hoja de vida no se consignara el vínculo que mantuvo con Elena Iparraguirre.

“La ley no obliga a que él ponga el nombre de la excónyuge; pone el nombre de la señora con la que está casado hace años. La resolución sale el viernes en la tarde. Sábado y domingo no se trabaja. Y lunes me entero de que el señor ha sido esposo de la señora Elena Iparraguirre, que ha causado tanto daño en el Perú con el tema del terrorismo”, dijo en defensa de la cartera de Producción.

Javier Verástegui, expareja de Elena Iparraguirre, fue destituido de Sanipes. Foto: PeruBlotec

Destituyen a Javier Verástegui del cargo en Sanipes

Choquehuanca indicó que, apenas se enteró del hecho, convocó a Javier Blas Verástegui para comunicarse que no podía continuar en el cargo y aseguró que él no llegó a firmar contratos ni nombró funcionarios.

“El señor estaba tratando de entrar a cumplir sus funciones y lo llamé. Obviamente, él no podía quedarse. No, de ninguna manera”, expresó.

Por su parte, Ana María Choquehuanca descartó haber cometido alguna falta frente al organismo, puesto a que desconocía del pasado entre Javier Verástegui y Elena Iparraguirre.

“No cometí ni un error; más bien, fue una omisión de esta persona. Si ustedes ven la resolución, ni las gracias se le ha dado. No le puedo dar las gracias a una persona que no ha sido sincera. Ahora sí, tengo que fijarme en que, más allá de todos los filtros, siempre hay algo”, puntualizó.

Ana María Choquehuanca lidera la cartera de Producción tras la salida de Raúl Pérez Reyes. Foto: GEC