PPK: Papa Francisco me dijo 'sigue trabajando, no te dejes distraer'

El inicio de obras de agua y alcantarillado en la zona de San Juan de Amancaes, en el distrito del Rímac, permitió al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), dar algunos detalles de su conversación con el papa Francisco durante su visita al Perú.

"El otro día con el Papa en mi escritorio conversando me dijo: sigue trabajando, no te dejes distraer y el agua es fundamental Pedro Pablo", declaró.

Indicó por ese motivo su gestión enfatizará las obras de agua potable en todo el Perú.

"El otro día estuve en Chala (Arequipa) unas horas después del terremoto y una chiquita me dijo: 'aquí no hay agua', y vamos a ponerle agua desalinizada a Chala porque no hay fuentes de agua cerca de ahí", recordó.

Añadió que luego visitó el pueblo de Relave con 7,000 habitantes, de los cuales 1,200 son trabajadores mineros que han sido formalizados pero no tenía "ni una gota de agua, es un reto".

"Es un reto para todo el Perú, felizmente tenemos agua en muchos sitios, en la selva, en los andes pero no aquí en la costa. Entonces tenemos que trabajar", aseveró.

Sin embargo, enfatizó que también se deben mejorar las viviendas de las zonas que carecen de agua potable y que están rodeadas de muros de contención sin cemento.

"Son peligrosas, si vienen un temblor pues todo esto se cae", advirtió.

Kuczynski detalló que seguirá trabajando todos los días del año con el equipo de profesionales que lo acompaña y que es "el equipo de todos los peruanos".

La obra comprende la construcción de siete reservorios nuevos, que tendrán una capacidad de 2,500 metros cúbicos de agua potable. También incluye la ampliación y mejoramiento de 18 reservorios, que permitirán dar 5,500 metros cúbicos a la población beneficiaria.

En resumen, este proyecto otorgará 8,000 metros cúbicos de agua para 3,500 familias. Las obras se ejecutarán durante los próximos 330 días a cargo del Consorcio Rímac.