El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, descartó este lunes sumar a representantes de su agrupación, como Raúl Diez Canseco, Alfredo Barnechea o su excolega de bancada Víctor Andrés García Belaunde, en caso gane las Elecciones Generales del 2021 debido a que, pese a ser correligionarios, no tiene “coincidencia” con ellos.

“Con [RaúlDiez Canseco] tenemos diferencias fundamentales, no han estado apoyando, no han estado colaborando, cómo lo convocaría. Tampoco a [Alfredo] Barnechea ni a ‘Vitocho’ tampoco porque han estado en otra línea. No puedo convocar a personas con las que no tengo ninguna coincidencia”, afirmó en diálogo con RPP.

Lescano indicó que está realizando un “trabajo coordinado con el partido” para que, en caso gane las elecciones, en el Parlamento exista una “coordinación distinta” con la bancada de Acción Popular.

Explicó que la actual representación legislativa de su agrupación “está prohibida de participar” en la campaña electoral y dijo discrepar mucho de su accionar porque “traicionaron la línea del partido”.

“Ellos [los congresistas] tienen que cumplir su obligación: respetar la voluntad que se ha establecido el 29 de noviembre pasado [en las elecciones internas] que tiene que marcar la línea. Si ellos quieren apoyan, sino no apoyan. Nosotros trabajaremos en la línea mayoritaria que nos ha respaldado”, señaló.

“Los actuales congresistas están prohibidos de participar en el proceso electoral. No ha habido ninguna cercanía. Ellos están en su propia dinámica, pero acá hay un nuevo escenario. Yo discrepo mucho de la campaña de Acción Popular por la vacancia [...] No hay un trabajo coordinado con el partido, pero el 28 de julio entra un nuevo Congreso, donde sí estamos coordinando con los futuros congresistas”, añadió.