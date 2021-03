El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, anunció que en los próximos días presentará una querella por dimanación contra su contendor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por llamarlo un “allegado” de la empresa brasileña Odebrecht.

Durante un recorrido por el emporio comercial de Gamarra, el excongresista cuestionó que López Aliaga lo haya difamado de esa manera y dijo que le enseñará valores “haciendo cosas serias”.

“¿Cómo es posible que un candidato presidencial difame de esa manera? Desde que hubo eso de Montesinos que fabricaba noticias, ahora estamos igual. A estas personas hay que enseñarle que llegar a la Presidencia y ser candidato tiene que ser un hombre con valores, haciendo cosas serias, no difamando”, acotó

Lescano Ancieta también volvió a marcar distancia con el expresidente Manuel Merino de Lama y recordó que la bancada del partido de la lampa en el Congreso no acató el acuerdo para rechazar la vacancia contra el entonces presidente Martín Vizcarra.

“No hicieron caso y yo y algunos otros dirigentes hemos deslindado. El señor Merino no va en la línea del partido. Yo he sido elegido con el 70%, el otro es un político desobediente, con quien hemos deslindado desde un primer momento. Yo con el señor Merino no convocamos en lo absoluto”, subrayó.

Tras reiterar que su postura en contra de la vacancia de Martín Vizcarra no implicaba un respaldo a su gestión, Lescano consideró que el exmandatario “tendrá que asumir las responsabilidades de haberle mentido al Perú”.

Como se recuerda, Vizcarra Cornejo afronta un pedido de 18 meses de prisión preventiva por el llamado ‘Club de la Construcción’, en el que es investigado por presuntos sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA por la construcción del Hospital Regional de Moquegua y del proyecto Lomas de Ilo cuando fue gobernador.

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente del Sistema Especializado, evaluará el pedido de prisión preventiva contra el expresidente en una audiencia pública que se realizará el miércoles 17 de marzo.