El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, dijo que -de llegar a la presidencia- los empresarios que hacen malas obras, debido a la corrupción, no volverán a contratar con el Estado. Entre ellas la brasileña Odebrecht.

“Funcionario que haya robado no vuelve a trabajar en el Estado, no solo delito graves, los delitos leves también. El que ha transgredido las normas del Estado, aunque sea por una mínima cantidad, se va y no vuelve más: muerte civil a los corruptos”, indicó en un encuentro organizado por Proética.

“Ahí tenemos que ser severos, los países que han avanzado han sido inflexibles con la corrupción”, añadió al recordar que no se debe permitir más el dicho “no importa que robe pero que haga obras”.

Afirmó que en la lucha contra la corrupción corresponde, primero, recuperar las normas de buen gobierno y elegir a una persona con trayectoria probada de buena conducta.

Según refirió, los incas tenían normas de buen gobierno, “pautas que sin mucha filosofía política” se implementaron para enfrentar la corrupción “no seas mentiroso ni ladrón ni ocioso”.

“Esas normas de buen gobierno se deben recuperar y retomar”, dijo tras señalar la necesidad de acompañar desde un inicio, a través de un sistema de control y vigilancia, el desarrollo de las grandes obras de infraestructura, a fin de garantizar que no haya irregularidades