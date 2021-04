“Necesitamos tomar una medida de emergencia en el caso del agua. Los grandes proyectos de agua para Lima y otras ciudades los tenemos que hacer de Gobierno a Gobierno para que no existan retrasos. (…). Hay que aprobar un decreto de urgencia a fin de comenzar a hacer las obras de agua y desagüe”, indicó el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano.

Anotó que es necesario entregar “kits de la vida”, que contengan alcohol, mascarillas y protectores faciales, para que las personas más vulnerables estén protegidas.

También descartó estar contagiado de COVID y aseguró que solo se trata de meras especulaciones.

“Dicen que me he contagiado, esta es una situación que no se entiende. Yo creo que es pura guerra sucia. (…) Yo desmiento estas afirmaciones maliciosas, siempre me hago pruebas moleculares”, indicó.

El candidato está por finalizar sus actividades de campaña en distintas partes del país, en estos días recorrerá las principales calles de Chiclayo y La Libertad.

“Vamos a saludar el pueblo y recordarles nuestras propuestas. (…) Vamos a tratar de conseguir los votos que necesitamos para instaurar un gobierno honrado en el Perú”, expresó.