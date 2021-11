El excandidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, señaló que el presidente Pedro Castillo debería poner mayor autoridad en su gobierno para que se eviten más conflictos y hechos que han venido siendo cuestionados desde su entorno.

“Yo me he reunido con él ayer [con Pedro Castillo] para tocar un tema sobre el litio. Él está interesado en ello, vemos una persona tranquila no agresiva, ni mal intencionada el presidente. Tiene que poner mayor autoridad en su gobierno para que estas cosas no puedan rebasar”, señaló en Exitosa.

Asimismo, dijo que no descarta apoyar al presidente Castillo.

“[¿Si el presidente no te convoca solo a ti como un líder de Acción Popular, sino también a tu partido para buscar alguna fórmula de acuerdo a fin de hacer gobernable el Perú, estarían dispuestos?] Yo creo que cuando el Perú necesita ayuda, nadie se puede negar”, comentó.

“Hay que ayudar a reconstruir nuestro país y sacarlo adelante con las dificultades que tiene el Gobierno”, agregó.

Vacancia

En otro momento, Lescano ratificó su rechazo contra la vacancia presidencial porque una “cuestión negativa” para el país y que está saliendo justamente desde los grupos radicales que lo han atacado, como es ‘La Resistencia’ y la ‘Insurgencia’.

“Precisamente estos grupos que están atacando, son vinculados a los grupos políticos que están pidiendo la vacancia. Miremos quiénes piden la vacancia y qué mecanismo utilizan para chantajearte y presionarte para que apoyes su posición. Eso se debe terminar”, dijo.