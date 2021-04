El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró este miércoles en el Debate Presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que el país requiere de “honradez y honestidad” en el Estado para “solucionar los más grandes problemas del Perú”.

“El problema de la pandemia y otros problemas que tenga el Perú no se va a poder solucionar con la corrupción, grave lacra que sufre el país. Por eso es urgente restituir la honradez, la honestidad en la política y en el Gobierno y con los postulados que nos dejaron nuestros ancestros”, señaló en su primera intervención.

“El Perú no va a poder resolver la pandemia y otros problemas si no se aplica el Ama Quella, Ama Sua, Ama Llulla, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Con esto se puede resolver el asunto de la pandemia”, manifestó.

El también exparlamentario consideró que “es posible hacer vacunas” contra la COVID-19 en el Perú porque “Pfizer y Jonhson y Jonhson tienen laboratorios” en el país.

“Pensamos que lo primero que tenemos que hacer es viabilizar la compra de las vacunas con los laboratorios, pero lo que no se está haciendo es aplicar otras medidas como la Organización Mundial de Comercio, que los laboratorios faciliten la fórmula de la vacuna para que en el Perú se hagan y se fabriquen las vacunas porque los peruanos se están muriendo”, indicó.

“Pfizer y Jonhson y Jonhson tienen laboratorios en el Perú, si es posible hacer vacunas en otros países como Argentina y Brasil para evitar que sigan los daños que está sufriendo el Perú”, añadió.

Primera participación de Yonhy Lescano