El candidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, afirmó que su par de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no irá al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque no puede argumentar sus propuestas. Asimismo, sostuvo que su contendor dice “puras mentiras” y tiene problemas “que lo descalifican”.

“Creo que se está corriendo. A mí me han dicho que ayer ha dicho que ha estado en 15 o 20 debates, nosotros no lo hemos visto. Estos debates son fundamentales. ¿Cuál es el motivo? Que no puede sustentar con argumentos sus propuestas”, indicó.

Lescano aseguró que asistirá al debate y que un candidato nunca debería dejar de hacerlo. “Que el Perú saque sus propias conclusiones. Si le ponen (a López Aliaga) un moderador que no le gusta, que el país vea cómo se comporta ese moderador, pero no va a ser pretexto para correrse. Lo que pasa es que le debate alturado se ha perdido, ya no hay política, el debate constructivo se ha perdido en el Perú. Lo que hacen es tratar de destruir con mentiras al opositor, eso ya no es democracia”, manifestó el excongresista.

Este miércoles será el turno del debate de los candidatos Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Yonhy Lescano (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional), Daniel Salaverry (Somos Perú), y Rafael Santos (Perú Patria Segura). Este es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.