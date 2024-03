Yaziré Pinedo, la joven que fue vinculada por su cercanía con el expremier Alberto Otárola, y quien se habría beneficiado al trabajar en el Estado, insistió en que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, estaría detrás de los últimos escándalos que le costaron el puesto al ex primer ministro.

De acuerdo a las revelaciones que realizó a ‘Cuarto Poder’, cuando ella tenía 17 años conoció al abogado César Figueredo Muñoz, quien es el presidente del partido Perú Primero, fundado por Martín Vizcarra y también cercano al hermano de la mandataria.

“Un día le llamaron a mi tía diciendo que, si podía apoyar en la campaña, la de Pedro Pablo Kuczynski ahí lo conocí a él (César Figueredo) y a más personas. De ahí empezó el vínculo”, contó la joven.

Vínculo sentimental

En el 2018, la joven explicó que llegó a Lima para formarse académicamente, fue ahí en que volvió a relacionarse con Figueredo, quien en ese año se desempeñaba como jefe en Cofopri. Según sus declaraciones, Yaziré y él mantuvieron un vínculo sentimental.

“¿Es una relación laboral la que tiene con él?”, preguntó el entrevistador, a lo que ella responde: “al inicio no”. “¿Al inicio es una relación sentimental?”, exacto, aseveró la joven.

Sin embargo, cuando el dominical contacta a Figueredo para responder por lo dicho por Yaziré Pinedo, el abogado aseguró que nunca tuvieron un vínculo amoroso.

“Que le haya tenido un amor de pareja, que sea mi pareja o algo parecido, es completamente falso”, acotó.

Yaziré Pinedo. (Foto: AméricaTV/CanalN)

Inicios de la relación con Otárola

Yaziré Pinedo decidió romper su silencio y contó cómo es que nace la cercanía con el expremier Alberto Otárola.

“Ante la depresión por la ruptura de mis papás, yo traté de buscar un refugio en alguien que me dé su apoyo y lo encontré en el señor Alberto (Otárola)”, manifestó.

De acuerdo a lo dicho por la joven, la relación con Otárola duró solo una semana, pero no fue ajena a problemas amorosos, ya que consideró que los celos del exfuncionario eran notorios. Ante esto, ella guarda un video de 15 minutos de duración en donde ambos mantienen una discusión y se tocan temas laborales, incluso el exjefe del Gabinete le pide su CV para promoverla dentro del Estado.

“En ningún momento me ofrece trabajo para el sector público porque él no era nada en el sector público, en ese momento era solamente un abogado”, contó.

“La trampa” contra Otárola

Yaziré Pinedo indicó que a los pocos días que Alberto Otárola juramentó como ministro de Defensa, César Figueredo, quien sabía de la relación sentimental que ella tuvo con el expremier, la contactó y le pidió que lo visite en el ministerio para hacerle llegar un mensaje de él y de Martín Vizcarra.

Nicanor Boluarte

Según comentó Yaziré el pedido era para que Figueredo obtenga un puesto en la Sunarp. Sin embargo, Otárola se negó a dicha solicitud y que cuando César se enteró de este rechazo, él le pidió el material del video en donde el extitular de la PCM la involucra con las contrataciones en el Estado.

“Yo le muestro videos y le digo, doctor, mire yo tengo esto y él me dice: Ah, ya, perfecto, pero a mí solo me interesa uno. ¿Cuál? El de pásame tu CV”, en ese momento, Yaziré sostiene que el plan de Figueredo y Vizcarra era presentar el material contra Otarola para que lo vea directamente Dina Boluarte y pedir la salida del premier, pero todo bajo la supervisión de Nicanor Boluarte.

“Él me dice no te preocupes que el contacto directo con Nicanor Boluarte soy yo. Y en las conversaciones están”, asegura Figueredo, quien le señaló que el hermano de la presidenta Boluarte también estaría detrás de las revelaciones de dichos audios.

Ministerio de Defensa

Yaziré Pinedo aseguró que llegó al Ministerio de Defensa gracias a la ayuda de César Figueredo. Fue ahí que, en los meses siguientes, le piden que invite a Alberto Otárola a su casa para “sembrar una trampa”.

“Hija, tú tienes que traerlo a tu casa sí o sí. Eso dice Figueredo y Vizcarra estaba escuchando”, dice Pinedo.

La reunión entre el entonces premier y la joven se concretó. Fue una noche de los primeros días de marzo del 2023. “El señor Alberto fue a mi casa, ahí es donde vuelve a decir que no, que ese video es pasado y que no tiene nada que ver. Se fue, se retiró y ese día yo le pedí que no mencionara por favor nada de esta visita”, contó.

Alberto Otárola.

Vizcarra y Nicanor

Tras sus revelaciones, Yaziré Pinedo informó que en varias ocasiones se reunió con Figueredo y que incluso indicó que Martín Vizcarra estaba tranquilo, pues Nicanor Boluarte sabía de todo lo que se había avanzado y era el más interesado en publicar la información privada de Otarola.

“¿El señor Figueredo le ha dicho que se ha reunido con el señor Nicanor Boluarte?”, pregunta el entrevistador, a lo que ella responde: “Claro en varias ocasiones porque mira si tú no conoces a una persona como supuestamente te vas a reunir con él para darle una información delicada”, puntualizó.

