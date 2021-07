El vocero de la bancada electa de Perú Libre, Álex Paredes, consideró este miércoles que el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón “tendría que rectificarse” por la información sobre la muerte de Sacarías Meneses que se publicó en la cuenta de prensa de dicha agrupación.

En diálogo con la prensa, el legislador electo lamentó el fallecimiento del ciudadano ayacuchano y consideró que las autoridades ya han “aclarado” el tema.

“El partido como partido no se ha expresado en un comunicado hasta donde tengo conocimiento, no sé si hay uno suscrito por el señor Cerrón, porque si lo hay tendría que rectificarse él. Yo no me puedo rectificar por algo que no he afirmado”, sostuvo.

“En relación al tema está lo que han señalado las autoridades y lo que dice el familiar y hay que lamentar la pérdida de una vida como de tanto ciudadano que está muriendo por el COVID-19”, señaló.

En esa línea, Paredes dijo respetar el sentir de la familia de Meneses y se excusó de “responder por los actos de otras personas” que dieron información inexacta sobre el deceso.

“Respeto las declaraciones de terceras personas, pero no puedo hablar con ellos. Si ellos han hecho alguna aseveración que respondan por sus actos, yo no puedo responder por los actos de otras personas”, manifestó.

(Video: Canal N)

Este martes una de las cuentas institucionales de Twitter del partido político Perú Libre indicó que Meneses había fallecido producto de ataques de simpatizantes “fujimoristas” en protestas a las afueras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la semana pasada.

(Captura: Twitter)

Posteriormente, Naomí Meneses, hija de Sacarías Meneses Taco, afirmó que su padre falleció a consecuencia de una cirrosis hepática y no por un ataque durante los enfrentamientos registrados en los últimos días en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entre simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular, en el contexto de la etapa final de las Elecciones Generales 2021.

En entrevista con ATV+, la mujer indicó que su padre no acudió a las concentraciones realizadas en el frontis del JNE debido a que se encontraba grave de salud y no salía de su casa, por lo que negó que él haya recibido alguna golpiza.