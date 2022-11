El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, intentó una vez marcar distancia del presidente Pedro Castillo, pese a que la ministra de Salud, Kelly Portalatino, es militante del partido del lápiz.

“En gran parte me siento decepcionado (Del presidente Pedro Castillo) porque no se ha cumplido con lo que se ha prometió en las marchas, en los mítines y si no logramos hacer algo de lo que se ha prometido nos convertimos en una estafa electoral”, expreso en Canal N.

Luego señaló que en Las oportunidades que ha tenido de conversar con el mandatario le ha hecho saber la postura del partido.

Según dijo la última vez que se reunió con Castillo fue el 6 de diciembre del año pasado.

“Para nosotros (Perú Libre) cada nuevo ministro es una sorpresa”, indicó que con excepción de Portalatino, quien según indicó llegó al Gabinete sin que ellos la propusieran, pero ella les avisó de su decisión.

Que se vaya Torres

Vladimir Cerrón consideró que el jefe el Gabinete, Aníbal Torres. le genera daño al gobierno y debería alejarse del Ejecutivo.

“Considero que el señor Aníbal Torres le genera un daño al gobierno. Desde que inició apartó mucho al presidente de sus bases populares, del partido, del sector que quería hacer fuerza para que cumpla las promesas de campaña”, anotó.

Añadió que Torres ha sido muy confrontacional con el Congreso y con otros actores políticos que finalmente ha llevado a este caos.

“Ya dije que debería de alejarse y convocar a alguien que tenga mayor consenso”, expresó.