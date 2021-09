El sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, descartó que esté analizando la posibilidad de solicitar un asilo político debido a las investigaciones que enfrenta por diferentes delitos. Señaló que colaborará con las diligencias que se lleven a cabo.

“Desmiento especulaciones de la posibilidad de asilo político, nunca se abordó en el Partido, ni está en los planes. Hoy comienza diligencias de deslacrado de bienes incautados y la defensa estará presente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Esta precisión se da luego de que su abogado, Raúl Noblecilla, dijera que estaban evaluando solicitar un asilo político para su patrocinado pues actualmente está enfrentando una “persecución política” por las investigaciones que afronta en el Ministerio Público.

“No estamos sacando nada del sombrero, estamos poniéndonos en una situación radical, es decir, si ya vemos que a pesar de estar colaborando con la Fiscalía, si a pesar de estar siempre prestos a encontrar verdad y justicia, el poder mediático y fáctico nos está desbordando, no me sentiría tranquilo si no le propongo al doctor Vladimir [Cerrón] como a cualquier otro miembro del partido que se considere un perseguido [político], que la figura del asilo político es una posibilidad”, sostuvo en diálogo con Canal N esta semana.

Previamente, el exgobernador de Junín había publicado en su cuenta de Twitter que sufre una “persecución judicial” y observó que le han abierto “diez procesos en una semana”.

“Sigue la persecución judicial, diez procesos en una semana. En esta ocasión por bonificaciones legales que se pagan al personal de seguridad desde dos gestiones antes y después de la mía”, escribió.

