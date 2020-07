El presidente de la República, Martín Vizcarra, firmó hoy el decreto supremo que convoca a elecciones generales, las cuales se llevarán a cabo el 11 de abril del 2021.

“Cumpliendo mi compromiso, porque soy una persona de palabra, muestro aquí al país el decreto supremo que dice ‘convocar a elecciones generales para el 11 de abril del 2021 para la elección del Presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino’”, señaló el mandatario.

Vizcarra hizo este anuncio mientras que en la Comisión de Constitución se está debatiendo un proyecto para que se cambie la fecha de elecciones de abril a mayo, iniciativa que no alcanzó consenso en la más reciente sesión presidida por Omar Chehade (Alianza Para el Progreso).

Martín Vizcarra recordó que, cuando asumió el cargo de presidente de la República en marzo del 2018, lo hizo con el compromiso de concluir el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo.

“Me comprometí a concluir su mandato. Todo mi esfuerzo para un gobierno, franco, transparente y honesto de la mano del pueblo, pero con una condición: termino el mandato. Que esa continuidad democrática con elecciones no se podía alterar por nada y no lo pueden alterar ni problemas políticos, que estoy seguro se van a solucionar, ni la pandemia ni ningún factor externo puede alterar la predictibilidad de elecciones cada 5 años”, añadió el mandatario.

Vizcarra recordó que la ley electoral establece que las elecciones tienen que ser el segundo domingo de abril y que, cumpliendo con esa norma, hoy firma el decreto para que sea publicado este jueves en el diario oficial El Peruano.