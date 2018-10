Vizcarra: Bicameralidad fue desnaturalizada y no es lo que propusimos

El presidente de la República, Martín Vizcarra reiteró que los proyectos de reforma constitucional enviados por el Poder Ejecutivo sufrieron varios cambios en el Congreso.

"Queríamos que las propuestas no sean desnaturalizadas, pero hubo varios cambios", expresó en RPP Noticias.

Recordó que algunas propuestas del Poder Ejecutivo en los proyectos de ley, como la declaración de intereses y paridad de candidatos, fueron retiradas.

"Creemos que los congresistas deben hacer una declaración de intereses. Es necesario y era uno de los requisitos, pero fue retirado. También proponíamos una paridad de candidatos, pero fue desestimado. Ese es un tema fundamental que debió ser considerado", señaló.

En ese sentido, Vizcarra advirtió que se está "aprovechando" la reforma de la bicameralidad para definir otros conceptos, como la cuestión de confianza, "que es importante para el equilibrio de poderes".

"No me parece que el Congreso meta un artículo sobre la cuestión de confianza. Vimos uno, dos cambios, tres cambios que desnaturalizan la propuesta. Eso no era lo que habíamos propuesto", enfatizó.

No obstante, el Jefe del Estado reiteró que es respetuoso del Congreso de la República y ha convocado a un referéndum sobre la misma propuesta, pese a que había solicitado reiteradamente que dichos proyectos de ley sean corregidos.

"La bicameralidad ha sido desnaturalizada", dijo al indicar que si el Congreso decide interpelar al primer ministro, César Villanueva, y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, "está en su derecho".

"Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario como gobierno. Mi relación con el Congreso será siempre cordial y de respeto", anotó.

De otro lado, Vizcarra calificó como "lamentable" que el Parlamento Nacional haya suspendido, una vez más, el debate de la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

"No podemos luchar contra la corrupción si no tomamos decisiones firmes. Si el Congreso en un tema importante como es el fiscal de la Nación no logra el quórum, qué podemos decir. Yo espero que el Congreso pueda corregir ese tema", manifestó.

Tras afirmar que corresponde que la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, más conocida como 'Ley Mulder', debe ser revocada, Vizcarra señaló que el aumento del presupuesto para la Municipalidad de Lima, solicitada por el virtual alcalde, Jorge Muñoz, será vista por el Ejecutivo, dependiendo de sus posibilidades.