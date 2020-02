Virgilio Acuña, candidato al Parlamento por Unión por el Perú (UPP), aseguró este lunes que su agrupación se reunirá con el presidente Martín Vizcarra una vez que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culmine con el conteo de votos de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y se anuncie quiénes serán los legisladores que culminarán con el periodo 2016-2021.

“Primero que el gobierno entienda que no estamos [siendo] obstruccionistas, no vamos [a la reunión con el mandatario] porque todavía creemos que es muy apresurado, pero cerrado el tema del conteo de votos, iremos”, afirmó en TV Perú.

El último sábado, Virgilio Acuña adelantó que este partido no acudirá a la convocatoria del Ejecutivo. Martín Vizcarra se reunirá entre hoy y el miércoles con ocho de las nueve agrupaciones que tendrán representatividad en el Legislativo.

“La razón por la que no vamos es porque nos parece apresurado que el presidente llame a las organizaciones políticas cuando todavía no está definida la lista de congresistas. No somos congresistas, no hemos juramentado, no ha terminado el conteo de votos, falta el 20% del conteo. Si bien tenemos procesadas el 100% de actas, falta el 20%. Puede haber cambios en diferentes regiones, hay conteos muy cercanos en Piura, en Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, se puede modificar las relaciones de congresistas”, agregó.

El candidato consideró que “todos los peruanos debemos apoyar la gobernabilidad del país”, priorizando los problemas y refirió que no se pueden traicionar las propuestas de la campaña electoral.

“Hemos dicho durante toda la campaña nuestras propuestas y si hemos logrado más de un millón de votos es porque la población ha compartido nuestras propuestas y esperamos que estas propuestas podamos compartirlas con el presidente. Lo que no podemos hacer es traicionar las propuestas de la campaña y esa es una de las razones por las que no asistimos al llamado del presidente, que no significa que cortemos la conversación. No vamos en este llamado porque estamos en este proceso”, manifestó.

Además, Acuña descartó que exista una “discusión” entre sus vocerías y dijo estar “convencido” que saldrán adelante con las propuestas planteadas.

“Somos dos organizaciones políticas, el Frente Patriótico que lidera Antauro Humala y UPP, que lidera José Vega. Entre las dos organizaciones vamos a decidir [la vocería] y tenemos que asignarnos responsabilidades porque no solo es la vocería, tenemos diferentes responsabilidades y estoy convencido que como organización política vamos a ir adelante con la propuesta que hemos defendido durante la campaña”, precisó.