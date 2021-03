La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, y su contendor de Acción Popular, Yonhy Lescano, se enfrascaron en una discusión durante el debate presidencial organizado por América TV por las Elecciones Generales del 2021.

Resulta que Lescano señaló que personas acusadas de corrupción “endosaron símbolos partidarios” a ciertas alianzas políticas, en referencia al líder del Partido Humanista Peruano, Yehude Simon.

En respuesta, Verónika Mendoza le pidió retirar lo dicho y aseguró que Lescano no puede separar de Acción Popular a Manuel Merino, a quien calificó de “usurpador y golpista”.

“No puedo permitir que se me difame a mí y a mi organización política en canal de televisión. Me refiero al señor Lescano concretamente, que ha dicho que en nuestra organización el jefe es un corrupto. Le pido que retire lo que ha dicho porque eso no es verdad, nadie en la Comisión Política es corrupto”, expresó.

“Si alguna vez alguien estuvo procesado, inmediatamente lo separamos. Nosotros sí separamos a los malos elementos, no como usted que no puede separar al señor Merino, usurpador y golpista, contra el cual se movilizaron los jóvenes en noviembre pasado”, añadió.

En la réplica, Lescano aseguró con esa respuesta Verónika Mendoza confirmó su versión y dijo que el hecho de que Yehude Simon haya retirado de la alianza Juntos por el Perú significa que está admitiendo sus afirmaciones.

“Ella ha reconocido, Verónika Mendoza, (que) la persona que ha estado en esta coalición -aquí está la información en Wikipedia- y dentro de las organizaciones que conforman su organización política está el Partido Humanista”, acotó.

“Dentro del Partido Humanista ha habido una persona que está acusada de corrupción. Consecuentemente usted no puede decir que no están involucradas actos de corrupción. El hecho que lo haya sacado, usted misma está reconociendo que ha habido un elemento involucrado”, agregó.

A su vez, Verónika Mendoza remarcó que Yehude Simon ha sido separado de su coalición electoral y tras invocar la figura del expresidente del gobierno de transición Valentín Paniagua, le pidió “respeto” a Lescano.

“Espero que esta vez no se vuelva a reír como cuando recordé en el último debate a Inti y a Bryan, que fueron reprimidos y lamentablemente asesinados en esa movilización. Un poquito de respeto señor Lescano por favor. Respeto a su organización, respeto a Valentín Paniagua que jamás hubiera hecho esta difamación que usted ha hecho en televisión nacional”, sentenció.

C4 Veronika Lescano Debate