La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, señaló que su plan de Gobierno contempla crear solo un nuevo impuesto, dirigido a las grandes fortunas de más de US$ 100 millones.

Refirió que tomando en cuenta la experiencia en otros países, la tasa de impuesto sobre el patrimonio acumulado va entre 0.2% a 1%. “Con ello podríamos recaudar unos 5,000 millones”, señaló Mendoza en RPP.

Agregó que los recursos recaudados con el nuevo impuesto servirán para invertir en educación, salud y vivienda.

Además Mendoza planteó que en un eventual Gobierno suyo realizará una reforma tributaria “que ningún gobierno se ha atrevido a hacer”.

“Somos uno de los países con menor presión tributaria, un 13% 14%; el objetivo debe ser llegar al promedio latinoamericano de 20%”, remarcó.

Para ello refirió que se revisarían las exoneraciones tributarias, a sectores como universidades privadas con fines de lucro, mineras, bancos, grandes agroexportadoras, entre otras.

“Además, ¿por qué tenemos que exonerar tributos a los casinos? La idea es revisar las exoneraciones y ver con cuáles nos quedamos”, sostuvo.

“Claramente hay una dictadura en Venezuela”

Por otro lado, la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es una “dictadura” y negó que esta opinión haya sido tomada recientemente y por la campaña presidencial.

“[¿Cómo caracteriza el régimen de Venezuela?] Lo hemos dicho, claramente hay una dictadura en Venezuela, una dramática crisis. Es algo que hemos venido sosteniendo hace tiempo y a medida que la situación se fue agravando, todos identificamos que hay una gran dictadura, una grave crisis política, económica y sanitaria”, señaló esta mañana en RPP.

Verónika Mendoza precisó así las declaraciones que hizo este viernes 2 de abril ante la prensa extranjera, en la cual señaló que el interlocutor válido con el cual los países de la región deberían buscar el diálogo es Nicolás Maduro, y tras criticar el desempeño del denominado Grupo de Lima.

Verónika Mendoza aseguró que se debe buscar una salida democrática a la dictadura de Nicolás Maduro. (RPP)

“En la práctica y la realidad, (Nicolás Maduro es) el interlocutor con el que habrá que impulsar este proceso de diálogo para poder salir de esta crisis, junto con convocar a todos los sectores de la oposición [...] La evidencia muestra que el rol del Grupo de Lima no ha sido el más eficaz. Me temo que es un espacio que se ha debilitado por el retiro reciente de Argentina. No ha logrado resolver la crisis política en Venezuela”, señaló ante la prensa en declaraciones difundidas por la agencia EFE.

Al respecto, la candidata presidencial de Juntos por el Perú insistió que la dictadura y la corrupción que vive Venezuela debe ser superada en diálogo con todos los países de la región, los cuales deben contribuir en la búsqueda de una solución “por canales democráticos”.

“[¿Hay una corrupción de la cual sería cómplice el régimen de Maduro?] Hay dictadura, hay corrupción, pero lo que nos preocupa es que esas crisis se resuelva y por canales democráticos, y en eso debe contribuir el Perú en diálogo con otros países de la región”, acotó esta mañana.