La oposición en Venezuela obtuvo una importante victoria en las elecciones parlamentarias que se celebraron el último domingo.

La última información que se tiene es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya indicó que la opositora MUD (Mesa de la Unidad Democrática) se alzó con 99 escaños, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró 46 bancas. Sin duda, este suceso tomo mucha relevancia a nivel mundial y se metió dentro de las planchas editoriales de los principales informativos.

(AGENCIA EFE)

Uno de los principales medios internacionales que asimiló esta noticia fue El País de España. Señalaron que "por primera vez en 17 años, los opositores al régimen de Hugo Chávez y de su sucesor, el presidente Maduro, logran el control del Parlamento con 99 escaños frente a 46, a falta de 22 asientos por adjudicar".

La BBC también le dedicó líneas a estas elecciones. Incluso, su sección Mundo está cubierta, en su mayoría, por información relacionada a Venezuela. Además, comparten el discurso de Nicolás Maduro y los retos que desde ahora deberían de tomar forma.

Por otra parte, el diario brasileño O'Globo destacó que la derrota de Nicolás Maduro era un durísimo golpe contra el chavismo y, sobre todo, con la llamada revolución Bolivariana. En El Tiempo de Colombia señalaron que se vienen situaciones duras de asumir porque el gobierno tendrá que hacerle frente a la Asamblea Nacional adversa.

CNN en Español indicó que el 6 de diciembre de 2015 será recordado como un día histórico para Venezuela y eso se debe a que en más de una década la oposición asumirá las riendas legislativas. Por su parte, The Wall Street Journal también indicó que esta victoria es nueva esperanza para salir de la crisis tanto social como económica.

Otros medios estadounidenses que le tomaron atención a estos sucesos fueron The New York Times y The Washington Post. Ambos indican que los fantasmas de Hugo Chávez se están extinguiendo de a pocos, ya que el sector opositor cada vez crece más y urge de un cambio.

En Twitter también aparecen muestras de apoyo al pueblo Venezuela. Los usuarios volvieron tendencia al hashtag #FelicidadesVenezuela.