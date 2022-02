El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, dijo que la resolución judicial que dicta medidas de protección para su esposa es nula debido a que -según sus palabras- no se respetó el debido proceso, además calificó que el examen médico legista que da cuenta de las agresiones que le hizo podría haber sido falsificado.

“Esta resolución del juzgado de familia es nula porque la prueba planteada no pertenece a la demandante, el certificado médico legista podría ser falsificado, no hay firma alguna de mi esposa. La declaración no está en el expediente, no hay declaración de mi hija, no hay declaración mía. O sea no hay debido proceso, el debido proceso se tiene que cumplir de acuerdo a ley, cuando alguien denuncia el Ministerio Público investiga y luego el Poder Judicial sentencia pero eso no ha ocurrido aquí”, dijo en conferencia de prensa.

No obstante, en diálogo con Gestión el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que las afirmaciones de Valer son falsas y -por el contrario- la resolución judicial que dicta medidas de protección a su hija y esposa está vigente.

“De ninguna manera (la resolución judicial) es nula. Es una resolución que persigue advertirle al denunciado/investigado (Valer) que continúe con esa actitud que ha sido objeto de cuestionamiento. Por lo tanto esa resolución está plena y vigente. Es una advertencia hasta que resuelva el proceso. Es una advertencia que tiene todo su peso y valor legal. Es más, (Valer) tiene que acatarla y cumplirla”, subrayó.

En conferencia, el jefe del Gabinete reiteró que la resolución “es nula” y que fue dada “solo con la intención de hacer daño”. Valer afirmó -además- que “ese certificado médico legista lo vamos a seguir investigando a ver qué huellas han puesto”. Al respecto, Lamas Puccio dice que las afirmaciones de Valer nuevamente son falsas ya que el certificado del médico legista también tienen validez.

“Lo que hace el médico legisla es certificar y verificar lesiones que se han suscitado. El médico legista no emite juicios de valor, solo se limita a emitir opiniones de carácter técnico, serán los jueces los que tendrán que decidir si es o no culpable. El medico constata si es que hay un daño físico o emocional en la persona”, acotó.

El premier -asimismo- amenazó con iniciar acciones legales “contra los que resulten responsables inclusive la jueza”. Sobre este punto, el abogado penalista dijo que no tendría sentido denunciar a la magistrada que emitió la resolución judicial que dictó medidas de protección a la esposa e hija de Valer ya que ella cumplió con su función.

“La magistrado leyó la denuncia, la que tiene que darle el trámite que corresponde e emitir las medidas cautelares que considere pertinente. Por eso no las vas a denunciar”, puntualizó.

Valer dijo -respecto a la acusación de agredir a una psicóloga y robar una prueba psicotécnica en Agrobanco- que se trató de una represalia para sacarlo del cargo.

Las denuncias contra Valer

Héctor Valer, hoy presidente del Consejo de Ministros, fue acusado de violencia familiar por su esposa, Ana Montoya Leo, y su hija, Catherine Valer Montoya.

De acuerdo con una resolución judicial, ambas denunciantes manifestaron que el 21 de octubre del 2016, en el interior de su domicilio, “fueron agredidas por el denunciado”.

En el documento, de fecha del 8 de febrero del 2017, la jueza Roxana Palacios Yactayo señala que hay un certificado médico practicado a Montoya Leo al día siguiente de la denuncia “del cual fluye que existen indicadores de maltrato corporal en la citada persona, presuntamente proveniente del denunciado Héctor Valer Pinto”.