El exministro de Transportes, Juan Silva, recalcó varias veces que en su sector no había ninguna irregularidad. De esta manera, intentaba desvirtuar las declaraciones de la empresaria Karelim López, quien denunció ante la Fiscalía que había una mafia interna en el MTC encargada de repartirse las obras y licitaciones (ver Gestión 01.03.2022).

Ahora, tras tres meses de dejar el cargo, Silva recién reconoce que sí hay corrupción en dicho ministerio.

“Toda la vida ha habido (corrupción)” señaló en una entrevista en radio Exitosa, tras recordar el caso del Club de la Construcción; no obstante, aseveró que el ministro no es responsable por esta situación, sino las áreas técnicas que están a cargo de los procesos de licitación, como OSCE y Provías.

“El responsable ahí es el director ejecutivo, porque está a cargo de ese organismo. Incluso, Provías no funciona en el mismo ministerio, tiene su propio local. Depende del viceministerio (de Transportes). Entonces, hay que preguntar a las personas responsables”, señaló.

El exfuncionario, quien es investigado por presunta colusión, insistió en que nunca existió una concertación para favorecer a las empresas chinas, tal como señala la Fiscalía. Agregó que el MTC no tuvo participación en los procesos de selección y que todo lo hizo el OSCE.

Silva fue el primer ministro de Transportes de la gestión de Pedro Castillo y renunció a su cargo ante su inminente censura en el Congreso. Luego lo sucedieron Nicolás Bustamante y Juan Barranzuela. De acuerdo a la hipótesis fiscal, el exministro integraría el primer nivel de la organización criminal y se encargaba de designar funcionarios en Provías a efectos de contar con personas de confianza para viabilizar gestiones indebidas.

Responsabiliza a López

En la misma línea, su abogado, Alfredo Yalán, indicó que sí existe la organización criminal en el MTC, tal como sostiene la Fiscalía. No obstante, aseveró que este grupo es liderado por Karelim López, quien se habría coludido con los integrantes del comité de selección y el OSCE.

A su juicio, los que tendrían que dar explicaciones son la exviceministra de Transportes (no dio su nombre) y el director ejecutivo de Provías Descentralizado, Eduardo Revilla.

En febrero pasado, la entonces viceministra Fabiola Caballero renunció tras denunciar un copamiento laboral en el MTC de gente sin experiencia.

Silva también arremetió contra López. “Sí puedo afirmar que desde el 2020 hacia atrás hubo una organización criminal integrada por la señora Karelim (López). Ella estaba adentro, pero a mi despacho no ha llegado”, apuntó.

No será colaborador

En otro momento, el exministro descartó que vaya a acogerse a la colaboración eficaz, al afirmar que no tiene conocimiento y ninguna participación en el caso.

Silva dijo no recordar si conoció a Zamir Villaverde, pese a que un colaborador eficaz declaró ante la Fiscalía que el extitular del MTC se habría comunicado con el empresario para solicitarle S/ 30,000, que habrían sido entregados a Castillo.

Agregó que solicitará los audios, en donde presuntamente Villaverde y Bruno Pacheco lo implican en la trama, para hacer un peritaje de parte.

EN CORTO

No es su amigo. El exministro Juan Silva afirmó que el presidente Pedro Castillo no es su amigo íntimo y que solo se le invitó para que asuma el MTC. “No puedo hablar de traición (a Pedro Castillo), no le debo favores, estoy seguro de que no lo he defraudado, jamás hice negocios con él”, dijo.