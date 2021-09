La congresista de Somos Perú-Partido Morado, Susel Paredes, anunció que denunciará penalmente esta semana al primer ministro Guido Bellido por unas fotos publicadas en sus redes sociales en el 2019.

“Lo voy a denunciar penalmente por delito de discriminación (...) Me he aguantado por no crear conflictos, pero no. Ya no es conmigo, es con mi comunidad”, dijo la parlamentaria en RPP.

En esa misma línea, explicó que ya no dejará faltarse el respeto al ser la única congresista lesbiana pública, por lo que tomará acciones.

“Si yo dejo que me falten (el respeto) a mí, ¿qué esperan las personas que no tienen recursos para defenderse? Lamentablemente, tendré que denunciarlo penalmente, porque esos hechos ocurrieron antes de que él sea congresista,” reiteró.

Según comentó Paredes lo que la animó a tomar esta decisión fue la reciente entrevista de Bellido en el programa de Ricardo Belmont.

“Yo tengo que decirle al señor Bellido que no le voy a dejar pasar ni una. El tema de derechos de las mujeres, el tema de derechos humanos, no es una cuestión de juego, nos mata, nos pega, nos humilla. No nos deja trabajar”, manifestó.

Asimismo, dijo que Bellido “no solo no se retracta, sino se reafirma en su machismo y en su homofobia”.