El Ministro de Educación, Óscar Becerra, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional (TC), que declara infundada demanda de inconstitucionalidad contra ley que modifica el Consejo Directivo del Sunedu, y dijo que al Ejecutivo solo le queda cumplir con la decisión de la máxima instancia judicial en el país.

“En el Poder Ejecutivo somos absolutamente respetuosos de las normas legales y las instancias. El Poder Judicial ha dictado una norma y a nosotros nos compete cumplir con lo que la norma dicta”, indicó durante su presentación en la Comisión de Educación.

Asimismo, reafirmó las palabras del premier Alberto Otárola y señala que se cumplirá estrictamente con las normas, aun cuando no provengan del Ejecutivo.

“Esta Ley, como se sabe, fue aprobada por insistencia del Congreso y ha sido el Tribunal Constitucional que ha dictado una sentencia. Nosotros no tenemos por qué discutir ni el origen, porque es legitimo, ni la calidad de la norma. Solo nos queda cumplirla y hacer la sugerencias por los conductos regulares”, manifestó el titular del Minedu.

LEA TAMBIÉN: TC declara infundada demanda de inconstitucionalidad contra ley que modifica el Consejo Directivo del Sunedu

Textos escolares

Por otro lado, Becerra se refirió a los textos escolares e indicó que no se pueden poner los intereses de ningún partido, organización o institución público o privada por sobre la calidad de la educación superior.

“No podemos exponer a nuestros niños a que se les cuentne fantasías sobe la historia del Perú. Me he reunido con el Ministro del Interior y voy a reunirme con el Ministro de Defensa, tenemos que detectar a través de los servicios de inteligencia a los elementos que pretenden socavar las bases democráticas de nuestra sociedad a través e la educación y los textos escolares”, dijo.

“Lamento reconocer que están infiltrados en el Magisterio y en el Ministerio de Educación, no podemos permitirlo. No podemos entregar textos que no hayamos revisado”, añadió el ministro.

Finalmente, reafirmó el compromiso por respetar y potenciar la autonomía de la Sunedu en las funciones que tiene para abogar por la calidad de la educación superior.