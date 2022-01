El nuevo presidente del Partido Morado, Luis Durán, señaló que el actual Gobierno liderado por Pedro Castillo ha caído en las “peores formas” de hacer política que ya se habían visto en el pasado, al igual que el Congreso de la República.

“Estamos en el primer día útil de año, pero quiero ser claro en decir que se han cometido en este Gobierno las peores formas de hacer política que se han hecho en la nación en el pasado, también hemos visto eso en el Congreso”, manifestó a RPP.

“Eso se ha visto especialmente en tres aspectos. En primer lugar, la improvisación; en segundo lugar, la poca claridad en los lineamientos de gestión; y en tercer lugar, la incapacidad de dialogar, de tener empatía con las personas que están sufriendo”, agregó.

Al ser consultado sobre los objetivos a futuro de su organización política bajo su gestión, Durán aseveró que buscarán presentarse como una alternativa viable y sólida de cara a los comicios 2022 y 2026. Además precisó que no tiene previsto ser candidato para algún puesto de elección popular.

“En el de largo plazo, en el 2026 tenemos que ser una alternativa de Gobierno y presentarnos como el centro republicano viable. En el 2022 tenemos que participar activamente de las elecciones municipales y regionales, vamos a buscar tener a los mejores candidatos posibles”, refirió.

“No estoy en ese momento, no es mi función en el partido [ser candidato], mi función es la de ser el motor que haga que la maquina siga funcionando, no está en mi agenda ser candidato, creo en el colectivo”, añadió.

-La elección Durán y su perfil-

El último jueves, el Partido Morado informó que Durán, quien encabezó la lista 1, venció a Narescka Culqui, que encabezó la lista 2 y asumió como presidente en reemplazo de Julio Guzmán.

Luis Durán fue el abogado del Partido Morado que representó a esta agrupación política en la audiencia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el proceso para que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) restituya su inscripción luego de haber obtenido suficientes votos para superar la valla en las elecciones generales del 2021.

Es un abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y llevó cursos de postgrado en la Universidad La Mancha y la Universidad de Bolonia.