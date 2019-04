Del Solar: "No hay oposición al proyecto Las Bambas, lo que hay son problemas por resolver"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , afirmó que el proyecto Las Bambas es una “prioridad” para el país y que el Ejecutivo busca resolver el conflicto entre la comunidad de Fuerabamba y la minera a través del diálogo.

"De hecho, Las Bambas es una prioridad para el Perú. En este momento se encuentra ante un problema que esperamos sea considerado una anécdota en el camino, sin dejar de entender, que refleja problemas más profundos que tenemos que resolver ahí mismo y en otros lugares”, señaló Salvador del Solar.

En entrevista con RPP Noticias, el primer ministro aseguró que alrededor del proyecto minero, como en el distrito de Challhuahuacho, y en las provincias de Cotabambas y Chumbivilcas, "no hay oposición".

“Tenemos confianza que alrededor del proyecto Las Bambas y lo han mencionado los propios comuneros con los que he conversado en persona. No hay oposición al proyecto, hay problemas que resolver. No hay en Chalhuahuancho, no hay en Cotabambas, ni en Chumbivilcas, oposición al proyecto. Tiene que seguir. Tenemos que encontrar maneras para que haya una armonía mayor”, añadió.

Vale recordar, que el presidente de la comunidad de Fuerabamba , Gregorio Rojas, informó que se iniciará el diálogo cuando sus asesores legales queden en libertad. A pesar de la reunión que tuvo con la Iglesia y el Estado, el líder afirmó que respetará la decisión de su comunidad.

En tanto, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba (Apurímac), aceptó este miércoles el pedido del Ministerio Público de imponer 36 meses de prisión preventiva contra los asesores legales de la comunidad de Fuerabamba, Jorge y Frank Chávez Sotelo.

Reforma política

En otro momento, el premier comentó que no presentó los proyectos de ley de reforma política en cuando acudió al Congreso para pedir el voto de confianza porque no quería dar la imagen de estar poniendo condiciones a los parlamentarios.

"(La reforma política) es una prioridad del gobierno. Hemos avanzado muchísimo en la revisión como Ejecutivo de las propuestas de la comisión de alto nivel y quisimos evitar, el día de ayer, algún grado de confusión", comentó.

"Si llevábamos aunque sea uno o todos los proyectos, no queríamos que se genere una sensación de que estamos sometiendo a confianza el trabajo del gabinete para la investidura pero también estos proyectos de tal forma que, si la confianza no se da, podríamos entrar en una crisis constitucional", precisó.

No obstante, el primer ministro detalló que la reforma política fue parte de las conversaciones que mantuvieron con las once bancadas parlamentarias previa a su presentación ante el pleno, pese a que no fue presentado durante su discurso.

"Estamos ya listos para que, en estos días, nos acerquemos al Parlamento, ya con la confianza otorgada y con los proyectos de ley [...] casi inmediatamente", sostuvo