El fin de semana se supo que el oficio enviado por la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, al presidente del directorio del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú (Conafovicer) fue acogido y se destituyó a su gerente general, Rudecindo Vega.

Vega en más de una oportunidad en diversos artículos y a través de sus redes sociales ha sido critico a la labor de Dina Boluarte.

“Era mi deber alertar el directorio sobre esta situación y es el directorio quien ha tomado la decisión de retirarle la confianza (a Vega). Es importante señalar que ese directorio está conformado por siete votos y el ministerio tiene un voto; es una decisión colegiada”, dijo en su momento Pérez de Cuéllar.

Si embargo, Rudecido Vega manifestó esta noche en Cuarto Poder que la ministra al ver que su intento por retirarlo del cargo no surtía efecto, ya que el directorio de Conafovicer no lo retiró inicialmente del cargo procedió a “extorsionar” y “chantajear” a los miembros del directorio.

“La ministra comienza a llamar al presidente de Capeco, a los directivos de Capeco, a los dirigentes de la federación para chantajear, extorsionar. Así directamente extorsionar el apoyo en la agenda al sector si es que me sacan”, expresó Vega.

Señaló como ejemplo los bonos del Programa Techo Propio, que si bien en este momento no hay ni un solo centavo para dicho programa, hay un decreto de urgencia que gestionó la Conafovicer para que salga ese presupuesto, pero ella les habría manifestado que si es que no la apoyaban para retirarlo del cargo no saldría dicha partida.

“No estoy responsabilizando a la ministra, ni al presidente de Conafovicer. Ellos son solamente son mandaderos, estoy responsabilizando directamente a Dina Boluarte y a Nicanor Boluarte si ocurre algo con Rudecindo Vega, con mis hijos (...) hoy que vengo a hablar me expongo. Ya me están persiguiendo desde hace mucho tiempo”, denunció.

El factor Nicanor Boluarte

Rudecindo Vega recordó que cuando ingresó a Sencico, en el 2017, como presidente Ejecutivo se encontró con Nicanor Boluarte quien ese entonces era gerente general y a quién le rectificó su confianza y le delegó algunas funciones administrativas, pero “a los dos meses estaba arrepentido de esa decisión”.

Según explicó, comenzó a encontrar una enorme cantidad de irregularidades, como por ejemplo el incremento de consultorías en cerca del 200%. “Habían consultorías innecesarias e incluso las realizaban personas que ya trabajaban allí”, comentó.

Añadió que recibió la información de que el servicio de seguridad era mala y descubrió que se trataba de una empresa falsa. “Lo encaré ( a Nicanor Boluarte) y hay cosas que derive al órgano de control interno”, anotó.

Sin embargo, las denuncias no prosperaron por lo que Vega renuncio a Sencico.

