Roque Benavides: Sin flexibilidad laboral el país no se crecerá más de 5%

El presidente de la Confiep, Roque Benavides, aseguró que el mandatario de la República, Martín Vizcarra, "se ha emponderado" con los resultados del Referéndum 2018 y que los actuales congresistas "están en el piso" tras la confrontación con el mandatario.

"Los congresistas hoy se sienten mal, saben que el presidente Vizcarra está muy empoderado y tienen que trabajar de la mano con el Ejecutivo. [Vizcarra] se ha empoderado con el referéndum y creo que ha venido trabajando ordenadamente. Pasado este enfrentamiento político, que todos hemos visto, entre el Ejecutivo, el Legislativo y algunas veces el Poder Judicial, se debe retomar la senda del crecimiento", anotó.

En ese sentido, el empresario remarcó que lo que tienen que hacer los congresistas es "ponerse las pilas, ponerse a trabajar y dejar las confrontaciones" de lado.

"Hay que exigirle al Congreso que asuma su responsabilidad. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, está tomando un liderazgo que hay que valorar y los demás congresistas que se pongan a trabajar porque si no lo hacen, van a recibir más desprestigio del que ya tienen, y la clase política en general está desprestigiada", enfatizó.

Flexibilidad laboral

De otro lado, el representante del gremio empresarial aseguró que si no se flexibiliza el tema laboral en el Perú, nuestro país no crecerá más del 5% en los próximos años.

Fue al destacar en RPP Televisión el Plan Nacional de Competitividad que el Ejecutivo está impulsando, a través del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, y que estará listo en tres meses para ser implementado.

"Si no somos más competitivos, si no destrabamos la economía, si no flexibilizamos el aspecto laboral, va a ser difícil que podamos crecer 5 o 6%", dijo al señalar que si no existieran escándalos de corrupción, nuestro país crecería más de 6%.

"Está demostrado a nivel mundial que la corrupción reduce en 2% el crecimiento de las distintas economías. Si no tuviéramos estos escándalos de corrupción podríamos estar creciendo al 6%. Si fuéramos mucho más proactivos, seguro al 7 u 8%", indicó.

Finalmente, Benavides aseguró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estuvo "resentida" con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski tras perder la segunda vuelta en 2016. También refirió que en la bancada de Fuerza Popular es evidente que "no ha hecho un buen trabajo".

"Lo que han debido de hacer, una vez terminadas las elecciones, es pasar la página, pero lamentablemente nunca lo hicieron. La señora [Keiko] Fujimori estaba resentida con el señor Kuczynski y pareciera que eso nunca pasó. Yo lamento eso, pero es una realidad", sentenció.