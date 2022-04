El empresario Roque Benavides, expresidente de Confiep, hace un alto a sus actividades y analiza la crisis social que vive hoy el país.

¿Cuál es su mirada respecto a esta convulsión social?

Lo que estamos viviendo es producto de esta inestabilidad política que ha conllevado a una inestabilidad económica del país. El hecho de tener cuatro gabinetes en ocho o nueve meses no contribuye a que haya una buena administración de la cosa pública. En ese sentido, aunque suene medio bromista, creo que Ricardo Gareca ha sido más exitoso en seleccionar gente que Pedro Castillo como presidente.

Hay paros y marchas. Un sector de la población pide que Castillo renuncie.

No quiero eludir la pregunta, pero esencialmente de lo que se trata acá es de vivir en la realidad. Y la realidad es que hay un sistema democrático que permite que el Congreso pueda vacar al presidente, pero no hay los votos en estos momentos.

Castillo recién va a cumplir 9 meses de gobierno. Fue elegido por cinco años...

No vamos a resistir cinco años. En esta situación no la resistimos. Creo que el Perú necesita mejores talentos si queremos sobrevivir . Castillo debe buscar gente competente y madura o no podrá sobrevivir como presidente.

El Gobierno exoneró el ISC al precio de los combustibles, ¿con esto se resuelve la crisis?

Claro que no, jugar con los precios es algo con lo que ya hemos vivido en el pasado. Es una barbaridad. Lo que tenemos que promover es crecimiento económico, generación de empleo, generación de ingresos para la gente más humilde y no necesariamente subsidiar.

¿Y el aumento del salario mínimo es una medida adecuada?

Tampoco, no tiene ni pies ni cabeza subirlo en este momento. Es un precio más para la economía. No quiero sonar insensible con los salarios de la gente, qué más quisiéramos todos ganar más, pero hay momentos y momentos. Sin ningún criterio lógico y ni siquiera llevándolo al Consejo Nacional de Trabajo. Ese salario tiene que ser subido en función de la competitividad de la economía, no en función a las necesidades políticas de uno u otro gobierno.

Aníbal Torres y sus ministros siempre dicen que la economía ya se estaba recuperando de la pandemia, pero hoy la inflación no solo afecta al país sino a todo el mundo por la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Es una excusa?

Torres olvida que tiene un potencial importante de producción de metal y cobre, que también han subido. Si nos abocáramos, por ejemplo, a que no esté paralizado Cuajone o pongamos en producción proyectos como Tía María o Michiquillay, o que Quellaveco opere lo antes posibles, nos generaría recursos, porque el precio del cobre esta mucho más alto. Creo que el premier se equivoca, ellos solo están pensando en el consumo y no en la oferta que podemos tener como país. El Perú tiene un enorme potencial en minería, agricultura, infraestructura, turismo, pero los proyectos no avanzan. Lo que hace el premier es justificar la ineficiencia del Estado y sacar adelante los proyectos, y justificándolo con una guerra que está lejana a nosotros.

¿Una Asamblea Constituyente es necesaria?

No creo que un cambio de Constitución solucione los problemas de producción del país. Es al revés, generaría mucha inestabilidad.

¿El Congreso también es responsable de la crisis?

No sé quién es el responsable. Lo concreto es que en el Congreso no hay los votos para vacar a Castillo. Sin embargo, lo que estoy relatando tiene que ver más con el Ejecutivo que con el Legislativo. Nosotros no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es que el Ejecutivo respalde mucho más producción, y eso no lo estamos viendo. Veo que la mayor parte de la responsabilidad está en el Ejecutivo.

En caso Pedro Castillo renuncie, asumiría Dina Boluarte como presidenta, ¿es una mejor opción?

Dina Boluarte es parte de todo este desastre. Ella es parte del Ejecutivo y la verdad es que como vicepresidenta no ha sido una buena asesora del presidente. Así que tengo la impresión de que tampoco es competente para asumir la presidencia y menos con Vladimir Cerrón como padrino. Creo que con estas cosas ha quedado demostrado que nos hemos equivocado como país en elegir a esta administración.