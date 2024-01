Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial, sostuvo que los niveles descentralizados gobierno central, regiones y municipios con operaciones mineras recibieron más S/ 65 mil millones en 20 años como beneficio. No obstante, no se ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos.

De acuerdo con la ley, el 70% del gasto del canon se dirige a proyectos de inversión pública, 20% al mantenimiento de infraestructura básica y un 5% en elaboración de perfiles. “Eso sí, el canon no puede cubrir gastos corrientes”, explicó.

No obstante, no resulta tan sorprendente que en el 2021 la ejecución total del canon no llegara al 5% en salud y bordeara el 7% en educación, y el 20% fue invertido en planeamiento y gestión, acotó.

Molina señaló que, si se compara el desarrollo de un distrito minero, con uno que no lo es, los indicadores no señalan un crecimiento directamente proporcional a la cantidad de dinero que se recibió.

“Frente a esa constatación nos dimos cuenta de que poner dinero no es la solución. No está mostrando ser la solución y ahí es donde comienza a aparecer la noción de desarrollo territorial”, sostuvo en la reciente edición de Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) para la presentación el libro “Desarrollo Territorial y Minería”.

¿Qué es el desarrollo territorial?

De acuerdo con Molina, coautor del libro, explicó el desarrollo territorial es un proceso de cambio en el territorio a partir de propias potencialidades de los distritos mineros. Sin embargo, se ha dejado de lado que el desarrollo no solo debe venir solo de la minería, sino de la agricultura, ganadería, servicios, comercio, transporte, turismo y más.

“Para hacer desarrollo territorial, se necesita construir gobernanza territorial y esto es construir las capacidades del propio territorio de hacerse cargo de sus procesos de desarrollo”, señaló.

Molina afirmó, además, que, entre sus discusiones con Darío Zegarra, vicepresidente del IIMP y coautor del libro, llegaron a la conclusión que el sector privado cumple un rol clave para catalizar, convertirse en un promotor de procesos. “No para sustituir las capacidades locales, sino para desencadenarlas y ayudar”, acotó.

Por su parte, Darío Zegarra afirmó que trabajan en mejorar la dicotomía y que las partes deben poner de su parte para que el panorama cambie. “Hay una oportunidad concreta de sumar la colaboración en cómo abordamos los desafíos y alcanzamos nuestras oportunidades. Cuando somos capaces de aprender colectivamente a colaborar y permanecer en el tiempo, perseverar en el tiempo. Así, hasta que vamos logrando una meta superior hacia esa sociedad”, enfatizó.

Alcaldes y gobernadores deben ser actores de la prevención de conflictos

Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, planteó la necesidad de fortalecer las capacidades locales para gestionar socialmente y manejar las tensiones generadas por las expectativas de la población. En dicho contexto, Bustamante hizo hincapié en la expectativa que genera la llegada de la minería en territorios alejados.

“Se generó la expectativa de que todos los problemas se resolverán con la llegada de la mina”, comentó. No obstante, señaló que las grandes empresas mineras no pueden solucionar la ausencia del Estado, la falta de servicios y la deficiente gestión pública.

Por otro lado, Carolina Trivelli, investigadora principal del IEP, destacó la importancia de la cohesión social para impulsar agendas desde lo local a lo nacional. Trivelli también resaltó la relevancia de las universidades regionales como un sector clave, proponiendo la generación de espacios para su participación como actores neutrales que puedan aportar nuevas iniciativas y provocaciones a la discusión del territorio.

Dato: Los autores del libro “Desarrollo Territorial y Minería” son: Raúl Molina, Carolina Trivelli, Darío Zegarra y Paola Bustamante.