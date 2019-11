En entrevista exclusiva con Gestión, el jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, nos brinda detalles de la sentencia del Poder Judicial que autorizó la devolución de S/524 millones a Odebrecht por la venta de Chaglla.

También nos informa sobre qué temas hablará Jorge Barata en el interrogatorio que le realizará la Fiscalía peruana en diciembre, en Brasil.

¿Se le va a devolver S/524 millones a Odebrecht?

No. Porque a los S/524 millones se le tiene que restar los S/ 80 millones de la reparación civil y la reactualización de la deuda tributaria. Son entre 40 y 50 millones más. Es decir, quedaría S/ 400 millones aproximadamente.

¿Y este dinero se va ir al extranjero?

Tampoco es verdad. Las obligaciones que están plasmadas en el acuerdo de colaboración eficaz incluyen a proveedores extranjeros, como por ejemplo, el proveedor que tiene el sistema Drousys y My Web Day. Si hay una deuda por la búsqueda (de información), que es lo que se le cobra a la justicia brasileña o a la justicia peruana, eso no lo puede pagar Odebrecht Brasil, porque está en una situación de insolvencia. Está prohibida de pagar cualquier gasto de colaboración eficaz devengado del acuerdo de colaboración eficaz peruano.

Entonces, ¿quién pagará por eso?

Ahí hay S/ 1 millón que debe Odebrecht Perú. Así como ese gasto, hay otros cada vez que se activa afuera la colaboración eficaz. Más allá de ese tema, Odebrecht tiene deudas vencidas por más de S/ 300 millones en el Perú.

¿Odebrecht solo debe S/300 millones?

En realidad, tiene deudas por más de S/ 5 mil millones, pero vencidas son más de S/ 300 millones. Entonces siempre se supo que el dinero de la venta de Chaglla era para pagar deudas de la empresa en el Perú y pueda seguir funcionando para que no entre en insolvencia o en quiebra.

Si Odebrecht entra en insolvencia, ¿ya no podrá colaborar?

Así es. Porque la junta de acreedores lo que hace es liquidar la empresa. Ya no hay acuerdo de colaboración en ese aspecto. Podrá haber un resarcimiento económico porque el Estado se convertiría en un acreedor, pero ya no habrá acuerdo.

¿Qué papel jugó en esto la Procuraduría?

La Procuraduría hizo lo indispensable para que la liquidez de la empresa permita que el acuerdo se siga ejecutando y llevando a cabo. En general, el dinero que queda no es S/ 524 millones, como se dice.

Rafael Vela señaló que el procurador Jorge Ramírez hizo lo indispensable para que Odebrecht tuviera liquidez y así el acuerdo siga funcionando. (Foto: GEC)

¿Cuándo se entregará el dinero a la empresa?

Hoy habrá una reunión de coordinación para ver la ejecutabilidad de lo decidido. Todavía no se cumple el plazo de consentimiento de la resolución para saber si alguien la va a impugnar.

¿Un ciudadano o institución podrían impugnar la sentencia?

Los únicos que pueden impugnarla son la Procuraduría, la Fiscalía y Odebrecht. Concretamente, la jueza ha reconocido que todos están de acuerdo, por lo que es posible que nadie la impugne.

Respecto al fallo, ¿qué es lo que señala la jueza?

Que no hay ninguna controversia por dirimir porque todos están de acuerdo y que tiene que ejecutarse el acuerdo de colaboración que ella aprobó.

Odebrecht tiene que pagar la primera cuota de la reparación civil, ¿cuándo lo hará?

Eso depende ya que primer tiene que transcurrir el plazo para que la resolución quede consentida. En ese momento, se sabrá cuál es el cronograma de trabajo para la ejecución del acuerdo.

Ahora que se sabe que Odebrecht pagó coimas en 20 casos, ¿la cifra de la reparación civil crecerá?

Así es.

¿Se creará otro fideicomiso?

La señora jueza también ha dicho en su sentencia que todos los pagos futuros están garantizados también por un fideicomiso privado contractual que está en el acuerdo que ella aprobó.

¿Cuánto se retendrá?

Es un nuevo fideicomiso privado contractual que retiene cualquier disposición patrimonial de la empresa, superior al US$ millón. Respecto a la ley, está establecido que si hay alguna nueva circunstancia no prevista en el acuerdo y esto genera que la empresa no asuma responsabilidad, es posible que se pueda activar la ley. Es lo que siempre dijo el fideicomiso, por el momento no es así.

Es decir, ¿Odebrecht quedará fuera del alcance de la ley 30737?

Para eso uno de los requisitos es la actualización de la deuda tributaria. No se le puede excluir de la ley si no se cumple con la deuda tributaria.

¿Cuántos ‘codinomes’ faltan ser decodificados?

Faltó decodificar Olmos, hay mucha información pendiente por decodificar en las planillas de más de 70 ‘codinomes’. Ello sin perjuicio de que la empresa pueda ir adelantando información que consiga en las búsquedas. Eso no es ningún impedimento.

En resumen, ¿para el Poder Judicial el acuerdo con Odebrecht es legal?

La señora jueza (María Álvarez) ha dicho que el acuerdo está funcionando y que hay cinco hechos nuevos luego de que ella aprobara el convenio con Odebrecht, en donde admitió culpabilidad en las obras anteriores. Ella misma nos respalda en la resolución. La mejor evidencia es que luego q ella aprobara el acuerdo, hay cinco nuevos casos donde Odebrecht se declara culpable.

Rafael Vela informó que la empresa Odebrecht tiene deudas vencidas por más de S/ 300 millones en el Perú.





Interrogatorio a Jorge Barata

¿Cuándo viajarán a Brasil los fiscales del Equipo Especial para interrogar a Jorge Barata?

Entre el 11 y 13 de diciembre. La programación viene de Brasil, pero pedimos una postergación por la programación del interrogatorio en el caso del fiscal Pedro Chávarry, que es objeto de investigación por la Fiscalía Suprema. Nos han manifestado que es la última oportunidad de declarar. No obstante, es la primera que nos notifican.

¿Qué temas se le preguntará ahora a Barata?

Todo lo relacionado con los ‘codinomes’ y las operaciones relacionadas con los sistemas Drousys y My Web Day, que demuestran los pagos ilícitos que se efectuaron. Es decir, operaciones bancarias, financieras y el uso de offshores. Ahora que se ha destrabado la ejecución del acuerdo, es posible que se pueda acompañar esta documentación con la declaración del colaborador Barata.

¿Solo se interrogará a Barata?

Están también (Eleuberto) Martorelli y posiblemente, Marcelo Odebrecht y (Luis) Mameri. Hay varias personas, aún estamos trabajando en eso.

¿Ya no hay alguna condición para que no declaren?

Así es, el acuerdo se tiene que cumplir con todas sus fortalezas. Estamos en la condición de poder exigir como mayor rigor el cumplimiento del acuerdo, ya no hay ningún obstáculo o controversia jurídica por resolverse. Si la empresa no cumple, está sujeta a la regla de revocabilidad del acuerdo.

En el interrogatorio pasado el abogado de Barata dijo que estaban en crisis financiera…

Pero fueron (al interrogatorio), si no se presentaban se revocaba el acuerdo. Ellos fueron y justificaron las razones por la que no podían cumplir con el acuerdo en toda su dimensión.