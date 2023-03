El mes pasado Panorama reveló que, al menos, cuatro congresistas utilizaron los pasajes pagados por el Parlamento para viajar por fiestas de Año Nuevo. Estos son Flavio Cruz (Perú Libre), Segundo Quiroz (No agrupado), Nieves Limachi (Perú Democrático) y Rosangella Barbarán (Fuerza Popular).

La actual normativa establece que el Parlamento solamente puede otorgar pasajes para el trabajo de la función congresal; sin embargo, coincidentemente los legisladores trabajaron en año nuevo, según indicaron en sus regiones.

El dominical recordó que en esa fecha no hubo semana de representación y no eran días laborables. Al ser consultados sobre cómo justificaron la compra de pasajes, algunos de estos legisladores no supieron dar razón.

Semanas después de conocerse esta denuncia, la Procuraduría General del Estado (PGA), a cargo de Daniel Soria, envió un oficio a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a fin de que inicie una investigación preliminar contra estos cuatros legisladores por el presunto delito de peculado.

La Contraloría General de la República, al mando de Nelson Shack, también inició la recopilación de información sobre estos viajes. A fines del mes pasado, dicho organismo designó a un equipo que está recabando la información en el Parlamento.

En el Congreso también reaccionaron ante esta denuncia. La presidenta de la comisión de Ética, Karol Paredes, dijo a este diario que su grupo evalúa abrir una investigación de oficio a estos cuatro legisladores.

En tanto, el vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, se mostró a favor de que estos legisladores sean sancionados, en caso se determine sus responsabilidades.

Al ser consultado por Panorama, Cruz en un inicio dijo que el viaje se había hecho por motivos personales; sin embargo, luego indicó que fue para un partido de fulbito. En el caso de Barbarán, la legisladora indicó que sostuvo un encuentro con jóvenes en Cajamarca, para hablar sobre la coyuntura política y la Constitución.