Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional, ratificó que la resolución emitida por dicha instancia abre el camino para que se cumpla la sentencia que establece la inmediata libertad de Alberto Fujimori.

Además se refirió al plazo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ha dado al Estado peruano, seis días, para que emita un informe sobre el del indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori Fujimori, luego de que le le recordara que está vigente la obligación de abstenerse de liberarlo.

El magistrado señaló que que ese es el procedimiento de la supervisión y “será el Estado peruano el que tenga que decir lo que tenga que decir”.

Morales sostuvo que la sentencia emitida por el TC no se refiere a la Corte IDH. “No se ha hecho una valoración sobre ella”, subrayó.

Recordó que la corte parte del principio de que hubo violaciones a los derechos humanos y se habrían cometido incluso delitos de lesa humanidad, sin embargo Morales indicó que “si fueran delitos de lesa humanidad, en efecto no cabe el indulto”, pero en este caso Fujimori “fue condenado por delitos comunes, por lo tanto sí se le puede otorgar el indulto”.

Sostuvo que sí reconoce la competencia de la corte y del valor de sus sentencias, es más sirven como parámetro de interpretación. “Son vinculantes los tratados y las sentencias, pero las resoluciones de supervisión son vinculantes en tanto el Estado las acepte y que no haya un cuestionamiento a la competencia”, apuntó.

“¿Puede la Corte IDH decirle al Estado: usted no cumpla una sentencia del Tribunal Constitucional”, preguntó, tras indicar que la corte ingresa a un terreno que es como si actuará como una cuarta instancia pero no lo es.

Indicó que Corte IDH debe proteger los derechos y más bien se impide la excarcelación de una persona que tiene una sentencia de cosa juzgada.

El 2022 el TC declaró fundado un habeas corpus a favor de Fujimori y restableció los efectos del “indulto humanitario”, luego que la medida fuera revocada por la Corte Suprema.

La defensa de Alberto Fujimori y el procurador del ministerio de Justicia solicitaron que el tribunal precisara los alcances de su sentencia.

El Tribunal ratificó su sentencia que emitió el 2022 en la que declaró fundado un habeas corpus a favor de Fujimori y restableció los efectos del “indulto humanitario”, que dispuso el 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que fuera revocado por la Corte Suprema.

Los abogados Ernesto Álvarez, Christian Delgado y Richard Allemant, explicaron a Gestión cuáles serán los pasos a seguir tras la aclaración emitida por el TC y sobre la viabilidad de la liberación del exmandatario [ver la nota aquí].

El martes por la noche, un oficio del Tribunal Constitucional dio cuenta de su decisión final e inapelable de declarar como improcedente la aclaración solicitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), después de la revisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al caso que se le sigue a Alberto Fujimori.

“Las sentencias del TC deben acatarse, cumplirse y tienen prevalencia sobre otros fallos”, insistoó el magistrado.

Al ser consultado sobre si los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se sobreponen al TC, dijo que “la sentencias de TC deben acatarse y cumplirse, así como las de la Corte Suprema, pero en este caso, la que tiene prevalencia es la del TC”.





No obstante quedaban las dudas si es que debe aplicarse o no la sentencia del TC, pues aún existe la resolución de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó que el Perú debía abstenerse de implementar la sentencia del TC, hecho por el cual no se aplicó el indulto hasta el día de hoy.

Este miércoles, Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional sostuvo que la resolución despeja el camino para que se cumpla la sentencia que establece la inmediata libertad de Alberto Fujimori.

