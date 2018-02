PPK vs Hildebrandt: Palacio de Gobierno responde a acusaciones del semanario

El semanario Hildebrandt en sus trece denunció que el fiscal Hamilton Castro descubrió que Pedro Pablo Kuczynski movió US$ 2.5 millones de paraísos fisacles, entre los años 2005 y 2015.

Palacio de Gobierno respondió a las acusaciones contra PPK, a través de un comunicado.

El primer punto de la misiva explica que los hechos fueron "debidamente aclarados" por el Presidente ante la Contraloría General de la República en 2005, el Congreso en 2006, y su declaración de intereses en 2017.

Sobre la asesoría a Ternium, subsidiaria de Techint, aclaran que PPK no ejercía cargo público cuando se desempeñó en tales funciones.

De la misma manera, los trabajos realizados para la empresa Oil Hunt en 2003 y 2004 fueron retribuidos antes de ser nombrado ministro de Economía y Finanzas.

Por otro lado, el documento expone que "First Capital no tiene nada que ver en las funciones que ejerció Kuczynski como director de Ternium o en su asesoría a Hunt Oil".

También señala que el crédito de US$ 75 millones que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al consorcio Upstream no constituyen deuda del Estado, puesto que fue un préstamo privado. Asimismo, niegan la participación de Kuzcynski.

Añade que "sobre los abonos de la empresa offshore TRG Allocation Ltd, el jefe de Estado dio cuenta en su Declaración de Intereses, que durante el 2007 y el 2015 ha sido socio y asesor de la empresa The Rohatyn Group o TGR, periodo en el que no ejerció ninguna función pública".

La empresa El Dorado SAC, apunta el descargo, "realizó sus operaciones de manera transparente y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente".

Culmina mencionando que todas las operaciones de Kuczynski fueron "debidamente reportadas a la Sunat".