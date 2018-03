PPK: “En mi campaña (presidencial) no hubo plata sucia”

El jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, reiteró que durante su campaña presidencial del 2011, no hubo “plata sucia” y por el contrario se descapitalizó para financiar los gastos de su campaña electoral. Como se recuerda, el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dijo que aportó US$ 300 mil a la campaña de PPK a través de la banquera, Susana de la Puente.

"Vivimos un momento difícil porque las autoridades judiciales, a cambio de una colaboración eficaz, están dándole una tribuna a gente que certificadamente fue corrupta y que hoy se han transformado en grandes acusadores, lo que es inaceptable, situación que está poniendo nuestro país en jaque. Tengo plena confianza en la gente que me ayudó en la elección de 2011", apuntó el mandatario.

A reglón seguido, precisó que durante esa campaña, fue una alianza de cuatro partidos. "Fue una campaña, en la cual yo puse mi plata, (ya que) vendí una casa, me descapitalice para financiar esa campaña. Ahora nos vienen a decir que habría, supuestamente, una plata no contabilizada, plata sucia. Eso no es verdad", subrayó.

Anotó que está de acuerdo en que las declaraciones de Barata, se deben investigar "a fondo". "Pero la forma de investigar es con un procedimiento, no en la tribuna de la televisión y del periódico, para eso hay organismos especializados y lo que queremos es que se investigue a fondo", puntualizó.

Asimismo calificó como "transcendidos" los demás aportes que habría realizado Odebrecht. "Ciertamente, la gente se siente muy incomoda y por eso, de repente se van del país. Hacen eso porque no tienen confianza, en que aquí los organismos van a funcionar de acuerdo a la verdadera ley, entonces lo primero que tenemos que tener aquí, es el imperio de la ley", aseveró.

PPK también aseguró que su gobierno es "totalmente limpio". "Errores hay, sin duda, pero no son robos ni corrupción. Son errores y se corrigen, las personas se van para ayudar a corregir los errores como ha ocurrido, en el último día, en un caso (la salida de la superintedenta de la Sunedu acusada de plagio)", señaló.