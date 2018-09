Aprobación de Vizcarra pasa de 49% a 47%, mientras su desaprobación sube de 42% a 47%

La aprobación del presidente de la República Martín Vizcarra –que se disparó tras su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias– ha tenido su primer ‘frenazo’ tras conocerse que se reunió en reserva con la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , antes de asumir el cargo, lo cual genera algunas suspicacias.

Así, la aprobación el jefe de Estado es igual que su desaprobación (47%). Por sectores, los que A/B son los que más lo apoyan, con el 57%, seguidos por los del C, con el 50%; mientras que los del E, con el 55%, son los que están en desacuerdo con su gestión. En esa línea están los peruanos de las zonas rurales, con el 51%. Un 7% prefiere no opinar o no conoce la labor que realiza Vizcarra.

Pulso Perú

A detalle



La popularidad de Vizcarra depende de la región. Su mayor desaprobación proviene del sur, con el 60%, en tanto que Lima/Callao y el oriente lo respaldan con el 51% y 55%, respectivamente.

Aún con eso, en Lima/Callao –al igual que en el centro– el apoyo al mandatario ha caído en cinco puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Su mayor desaprobación está en el sur, y aunque no registra variación en el último mes, es la única región en la que la popularidad el presidente de la República ha logrado avanzar al pasar del 34% a 39%.

¿Qué pasa con la región norte donde el proceso de reconstrucción genera polémica por su lento avan­­ce? El rechazo a su gestión logró bajar 12 puntos porcentuales el mes pasado; sin embargo, esto duró poco. Su desaprobación ha vuelto a crecer al pasar de 44% a 48%. No obstante, su aprobación se mantiene en 49%.

Un Gobierno con calificación regular

Atributos . El 22% de peruanos está convencido que el Gobierno de Martín Vizcarra tiene capacidad para gobernar, y un 19% cree que muestra liderazgo. Sin embargo, para el 26%, el Gobierno no muestra ninguna confianza; un 23% opina que no hay nada de transparencia y honestidad.

