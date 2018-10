¿Se podrá superar la crisis política este año?

¿La turbulencia política de este año se mantendrá en el 2019?

Hemos vivido el año más atípico de los últimos 20 años con la caída de un presidente, de la principal líder de oposición y de muchos políticos en el camino, una crisis terminal de muchos partidos, y creo que no va a ser fácil superar esta crisis.

El escenario va a seguir siendo complicado. Quizás en otras condiciones, quizás de otra manera, con otro escenario, la crisis no ha terminado. La relación entre las instituciones todavía no ha llegado a un balance de poderes. En este momento, todas están dedicadas a un enfrentamiento político que hace que pierdan de vista su principal objetivo y además se mantienen enfrentamientos internos en cada institución. Superar todo esto de aquí a diciembre no va a ser posible. Superarlos en el 2019 podría ser, pero va a costar trabajo.

Enrique Castillo, analista política.

¿La crisis política afecta las inversiones?

La crisis política afecta las inversiones y las retrasa, pero lo que más asusta a un inversionista es la inestabilidad jurídica, porque se trata de proyectos de largo plazo, que muchas veces son atacados desde el punto de vista legal, ya sea por enfrentamientos con el Estado o entre privados, y se requiere de un Poder Judicial independiente, estable, predictible, y eso en este momento no lo tenemos. La Junta Nacional de Justicia recién se va a formar el próximo año y no sabemos qué jueces o fiscales van a venir ni a quiénes van a sacar; si entran con un ánimo de limpiar todo o de corregir errores, y eso genera inestabilidad.

