El maestro Alex Paredes fue elegido por unanimidad –el último sábado– como el nuevo vocero de Perú Libre en reemplazo de Betsy Chávez, según indicó el congresista electo a RPP Noticias.

“(¿Qué pasó con la señora Betsy Chávez?) Lo que hubo –en un inicio– fue la elección de una representante preliminar del conjunto de los 37 parlamentarios electos ya que era necesario tenerlo así para manifestar nuestro punto de vista, pero tras la entrega de las credenciales y ya siendo congresistas oficiales y legales, se procedió el último sábado a elegir a quien es representante titular y alterno de Perú Libre”, explicó.

En esa línea, negó que exista una tensión al interior de Perú Libre entre el grupo que apoya al candidato Pedro Castillo y al secretario general, el condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.

“No lo ha habido (tensión) el día sábado y creo que hemos entendido que más allá de las características de las cuales provenimos, lo que nos interesa es cumplir con lo que hemos dicho en campaña electoral en cada una de las regiones, por lo que no hubo ningún inconveniente”, puntualizó.

-El papel de Vladimir Cerrón-

El congresista electo aseguró que el secretario general de su partido y condenador por corrupción, Vladimir Cerrón, asumirá sus funciones orgánicas como máxima autoridad de la agrupación política.

Esto, al ser consultado sobre la posibilidad de que el exgobernador de Junín sentenciado a prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, pueda asumir algún cargo dentro de un posible gobierno de Pedro Castillo.

“En la medida que es el dirigente máximo del partido nacional Perú Libre, entiendo que se va a encargar de sus responsabilidades orgánicas. Cosa muy diferente es el tema del gobierno, cuyo presidente sería el profesor Pedro Castillo”, declaró.

Paredes amplió con esta explicación lo que señaló en la víspera otro virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien dijo que no se podía “descartar nada” sobre la posibilidad de que Vladimir Cerrón participe en el Ejecutivo.

“No ha sido materia de ninguna reunión. El sábado, en la reunión que hemos tenido los congresistas y con la elección (de nuevos voceros) estuvieron el profesor Pedro Castillo y el doctor Vladimir Cerrón y el único punto fue la elección de la vocería”, detalló.

-Cambio de Constitución-

Al ser consultado en cómo se va enfocar la propuesta del cambio de Constitución de ganar las elecciones dijo que “hay mecanismos para hacer modificatorias (a la Carta Magna), una alternativa es la Asamblea Constituyente (y la) otra es la que pretende hacer este Congreso con el tema de la bicameralidad, desconociendo el referéndum del cual el pueblo ya dio su punto de vista”.

“De tal manera que la necesidad de cambiar la Constitución va a pasar dentro del marco del ordenamiento jurídico y dentro de lo que permite el Estado de derecho”, acotó.

Añadió que si hay la alternativa de cambiar la Constitución a través de legislativo se hará y si hay la necesidad de recolectar firmar para un referéndum también se hará.

“Tiene que cumplirse lo que se ha dicho a la población (de una nueva Constitución) y creo que existe la necesidad de recuperar la credibilidad de la población de la clase política, más allá de que estemos de acuerdo o no con las propuestas”, mencionó.

-Mesa directiva del Congreso-

En otro momento, mencionó que a Perú Libre no tiene aspiraciones en dirigir la mesa directiva del próximo Congreso ni que algunos de sus miembros sea parte de la misma.

“Nosotros no tenemos problemas si es que Perú Libre preside o no la mesa directiva del Congreso, lo que nos interesa es cumplir con el pueblo”, dijo.

-Relación con Edward Quiroga-

El vocero de Perú Libre rechazó las declaraciones –difundidas por medios de comunicación– de Edward Quiroga, quien dice que se promoverá actos de violencia sino no gana la presidencia Pedro Castillo.

“En primer lugar rechazó las afirmaciones del ciudadano Quiroga, él se arroga algunas relaciones que no guardan coincidencias con la verdad. El profesor Pedro Castillo en las reuniones que ha tenido con los Congresistas en ningún momento nos ha manifestado lo que hemos escuchado”, agregó.

“He visto sus declaraciones del señor (Quiroga), pero no se corresponde con lo que vamos hacer, no sé dónde se ha inventado”, señaló.

Igualmente negó que haya sido asesor de la campaña y que nunca lo ha visto en alguna reunión de Perú Libre.