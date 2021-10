Álex Flores, parlamentario de Perú Libre, afirmó que su bancada no propuso a Luis Barranzuela como ministro del Interior tal como lo señaló el ministro y que tampoco tiene conocimiento que su partido político lo haya elegido para el cargo.

“La bancada no lo ha propuesto, ni tiene conocimiento. Nosotros somos representantes del partido y del partido no tenemos conocimiento de ello, igualmente coordinamos con la alta dirección del partido y tampoco se han manifestado en ese sentido”, aclaró a RPP Noticias.

Reiteró que su bancada no respalda el gabinete ministerial de Mirtha Vásquez porque ven un “viraje hacia la derecha”.

“En primera instancia lo que tendría que decir es ¿quién lo ha designado? El partido nada ha tenido que ver con esta designación del nuevo gabinete”, dijo.

El congresista dijo también que se debe respetar el derecho de presunción de inocencia en relación a las investigaciones fiscales en contra de Barranzuela por presuntos delitos cometidos en agravio de la Empresa Agroindustrial Tumán.

“Estamos en un Estado de derecho y uno de los principios es la presunción de inocencia. Si este señor no tiene una sentencia de parte de un juez no se puede adelantar opinión porque como cualquier otro peruano tiene ese derecho”, dijo.

Finalmente, afirmó que en Devida “hay muchísima corrupción”, sin argumentar o dar a conocer las pruebas para tal afirmación.

“Allá la inversión no se ve, no se refleja (...) cuando usted va a cualquier población o distrito del Vraem verá la pobreza, extrema pobreza, abandono y olvido en que se encuentras estos pueblos, de tal manera que no se ven los millones de soles que invierte al año Devida, es la cruda realidad”, manifestó.

-Barranzuela: ”Me propuso Perú Libre”-

Ayer, el ministro dijo -en diálogo con Exitosa- que fue nombrado por el partido Perú Libre para ocupar la cartera del Interior.

“¿Quién me nombra a mí? El partido Perú Libre. Ahora estamos en un gobierno de izquierda. He escuchado a periodistas que dicen ‘estamos en un gobierno de izquierda, ¿qué quieren que nombre, a un ministro que sale del Regatas?’ Todo este camino difícil, tortuoso, está lleno de abrojos. Lógicamente, cualquier nombramiento va a ser cuestionado”, añadió.