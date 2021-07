Álex Paredes, vocero de Perú Libre, aseguró este domingo que su agrupación no hará “espíritu de cuerpo” ante las investigaciones contra diversos militantes y dirigentes de su agrupación por vínculos con la presunta organización criminal ‘Los dinámicos del centro’.

El legislador electo dijo esperar lo que los “órganos jurisdiccionales” definan y lamentó la situación porque “nos salpica a todos”.

“ Nosotros no hacemos espíritu de cuerpo, yo respeto a los órganos jurisdiccionales y esperaremos a lo que definan , pero sí lamento algunos comentarios que esto pueda generar porque nos salpica a todos”, sostuvo en diálogo con el programa ‘Agenda Política.

Presidir el Congreso

En otro momento, Paredes aseguró que su bancada busca presidir el Congreso de la República y explicó que ha conversado con cuatro agrupaciones del próximo Legislativo.

“Así es [lanzaremos propuesta para la presidencial del Congreso], es un derecho legítimo. Hemos hablado con Juntos por el Perú, hemos hablado con Somos Perú, hemos hablado con Podemos Perú, hemos hablado con el señor Héctor Béjar”, señaló.

“También estamos en llegadas con Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP) en el entender que hay que buscar la unidad para el beneficio de la población. Hay un buen talante, pero en una sola conversación no se puede definir”, manifestó.

Asimismo, el legislador electo aseveró que en caso Pedro Castillo no pueda realizar desde el Ejecutivo propuestas que prometió en campaña, saldrá “a decirle a la población por qué no se pueden realizar”. Recordó que los expresidentes no pudieron cumplir lo ofrecido durante sus campañas.

“Si hiciera un inventario de aquello que los presidentes presentaron en sus planes y aquello que hicieron podremos ver que no se han hecho las cosas que propusieron. Perú Libre ha hecho una campaña electoral de la verdad, no de la mentira, las cosas que no se puedan materializar saldremos a decirle a la población por qué no se pueden realizar”, indicó.

