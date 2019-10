Pedro Olaechea, presidente del Congreso disuelto, aseguró que la Comisión Permanente no se puede reunir completamente debido a que no se permite el ingreso de sus integrantes al Parlamento, por lo que -señaló- deben evaluar “qué tanto somos fachada para sostener una figura que no existe”.

“Yo por el momento soy presidente de la comisión permanente (...) los congresistas accesitarios no pueden entrar a la Comisión Permanente, no se está dejando entrar al personal o congresistas de la Comisión Permanente. Tenemos que tomar mérito el día de hoy qué tanto somos fachada para sostener una figura que no existe”, afirmó en conferencia de prensa con medios internacionales.

Agregó que esta prohibición también aplica para los trabajadores y destacó que la Comisión Permanente está conformada por titulares y accesitarios.

“Lo que estamos viendo al haber llegado desde el punto de vista práctico, es que los trabajadores no pueden venir. La Comisión Permanente en el Perú son titulares y accesitarios. El Congreso mantiene relaciones con otros congresos del mundo, con instituciones bilaterales, necesita viajar a provincias, por eso se ponen accesitarios”, refirió.

En esa línea, indicó que “los hechos están demostrando que si es que seguimos así estamos hablando de maquillaje y al maquillaje definitivamente no nos vamos a prestar”.

Como se recuerda, esta mañana, integrantes del Parlamento disuelto de la agrupación Fuerza Popular, Úrsula Letona, Karla Schaefer, Carlos Tubino y Alejandra Aramayo cuestionaron que se les haya prohibido el ingreso al Congreso de la República.

En el caso de Carlos Tubino, recibió insultos por parte de indignados ciudadanos que se encontraban en los alrededores del Legislativo y le lanzaron varios objetos, al ser impedido de ingresar por no ser miembro titular de la Comisión Permanente.

El último lunes el presidente Martín Vizcarra la disolución del Congreso de la República al considerar negada la cuestión de confianza que presentó el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, ante el pleno por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Tras ello, el Parlamento aprobó una moción que suspendió a Martín Vizcarra por “incapacidad temporal” durante doce meses y designó a Mercedes Araoz como presidenta en funciones.