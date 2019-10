El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, aseguró este domingo que no puede pretenderse que el Congreso disuelto “no tenga derecho a la defensa”. Criticó, en ese sentido, que el presidente Martín Vizcarra haya cuestionado que firmó como presidente del Congreso la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“No puede pretenderse que una institución como el Congreso no tenga derecho a la defensa. O sea, que quieran impedir que yo pueda presentar una acción competencial, justamente, para discutir este tema en el TC”, sostuvo en una entrevista con “Agenda Política” en Canal N.

"Toda persona tiene derecho al debido proceso y parte de este es la defensa. No puede el presidente calificar si puedo o no defenderme. Justamente acudimos al TC para ver si tengo o no derecho", agregó.

Este viernes, Vizcarra había señalado que Pedro Olaechea está “usurpando un cargo que no le corresponde” por firmar como titular del Congreso la demanda competencial presentada ante el TC para suspender la disolución del Parlamento.

“El señor Olaechea no es presidente del Congreso y si presenta un documento firmando como presidente del Congreso está infringiendo una norma, usurpando un cargo que no le corresponde. Es presidente de la Comisión Permanente”, indicó Vizcarra.

En otro momento, Olaechea dijo no ser enemigo del jefe del Estado. Explicó que su accionar se debe a la defensa que realiza del Parlamento y al cual, recordó, juró defender cuando asumió la presidencia del Congreso.

El también exministro de la Producción cuestionó que algunos magistrados del Tribunal Constitucional hayan adelantado opinión respecto a la acción competencial presentada por el Parlamento. Aseveró, en ese sentido, que si este organismo no admite su demanda acudirá a instancias internacionales.

“Si el TC no admite el recurso o lo desestima recurriríamos a instancias internacionales. Yo tengo ante mí una crisis fundamental para la nación peruana: somos un país de leyes o somos un país que domina solo una persona y es importante que el país tenga una oportunidad para salir de esta crisis política”, manifestó.

“El tema que me convoca acá es que estamos ante una contienda competencial, vale decir, el Ejecutivo tiene su opinión muy respetable, nosotros tenemos nuestra opinión y nuestros fueros han sido invadidos, y esa es la crisis política que nosotros estamos viviendo hoy día”, añadió.

Finalmente, Olaechea indicó que no conversará personalmente con el presidente Vizcarra hasta que el TC se pronuncie al respecto. “No es una cuestión personal, [....] pero en aspectos legales, no hay nada que negociar”, remarcó.