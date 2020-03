Pedro Olaechea: “Esperemos que los ministros actúen y tengan resultados”

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, dijo esperar este miércoles que los ministros de Estado “actúen y tengan resultados” debido a las facilidades que está brindando el grupo de trabajo que preside para que salgan los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo desde la disolución del Congreso.

Olaechea consideró, en ese sentido, que “el 95% de todos los decretos de urgencia” serán aprobados por el nuevo Parlamento.

“Creo que va a salir casi el 95% de todos los decretos de urgencia aprobados favorablemente porque la población necesita urgentemente que se actúe. Esperemos que dadas las facilidades que estamos dando los ministros actúen y tengan resultados y esperamos que la población se beneficie de ellos”, sostuvo en diálogo con la prensa.

En otro momento, el titular de la Comisión Permanente aseguró que "la historia" juzgará su papel durante la disolución del Congreso el pasado 30 de setiembre.

Indicó que el pleno del Parlamento no puede ser considerado "una sucursal del Ejecutivo" y defendió el su accionar al hacer jurar a la vicepresidenta Mercedes Araoz la encargatura de la presidencia de la República, puesto que aún no había entrado en vigencia el decreto que disolvía el Legislativo.

“Hasta las 00:00 horas del 1 de octubre del 2019 el Congreso no estaba disuelto, recién con la emisión del diario 'El Peruano’ entró en funciones el decreto que disolvía el Congreso. Las leyes siempre entran a la mañana siguiente”, manifestó.

“El pleno no es una sucursal del Ejecutivo. Hay gente que considera que es una sucursal del Ejecutivo y el presidente no tiene ninguna función en el pleno del Congreso. La historia será la que me juzgue”, remarcó Olaechea.