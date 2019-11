Para el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, la labor de control que cumple este grupo de trabajo, luego de la disolución del Congreso, es fundamental para mejorar administrativamente el perfil de la institución.

Olaechea rompe su silencio y señala a Gestión que desde hoy arranca el análisis de los decretos de urgencia que emitió el Poder Ejecutivo.

¿Cuál es el análisis que hará la Comisión Permanente?

Este es un evento que no se ha dado nunca. Comenzaremos con estos cinco primeros casos (decretos de urgencia), si tienen o no atingencias legítimas. Desde hoy, empezaremos a evaluar si los decretos del Gobierno son constitucionales.

¿Qué resultados se tendrán luego de la sesión?

Estos decretos de urgencia serán opinados, se votarán y habrá un dictamen de minoría y mayoría; y le tocará al próximo Congreso evaluarlos, tomar nuestra recomendación o no. Quedarán las ponencias a disposición.

¿Le enviarán sus observaciones al Poder Ejecutivo?

No, no eso queda acá para el próximo Parlamento. Ellos verán nuestra opinión en cuanto a la constitucionalidad y la técnica legislativa misma. Si no son decretos que están duplicándose, si no son temas de orden presupuestal, si no son las limitantes que hay, queda para los que vienen.

¿Invitará la comisión al premier Vicente Zeballos?

No, no hay necesidad. Los decretos están y se votarán y, o sea,¿para qué vamos a invitar al Ejecutivo? Al final del día, yo creo que acá los decretos de urgencia tendrán nuestros comentarios. El próximo Congreso si tiene a bien invitar a los ministros lo hará.

¿Qué más está haciendo la Comisión Permanente?

Estamos reorganizando también administrativamente el Congreso.

Aprovechando el interregno para revisar y revaluar las comisiones, las gerencias y ver de qué forma podemos aprovechar para que, administrativamente, podamos modernizar y aplicar muchas de las asesorías internacionales que hemos tenido, que a veces no han sido aplicadas.

Hay bastante trabajo para hacer y ojalá podamos en los cuatro meses que quedan mejorar un poco el perfil administrativo de la institución.

El Dato

Crítica constructiva. Salvador Heresi, miembro de la Permanente, señaló a Gestión que la posición de Contigo será siempre de crítica al Ejecutivo. “Si hay cosas buenas, también se apoyarán. Estamos en defensa de los intereses de la gente”, mencionó.