El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, aseguró este domingo que este grupo de trabajo no ha transgredido sus competencias, tal como consideró el primer ministro, Vicente Zeballos, quien señaló que “no acaban de entender sus responsabilidades”.

Agregó que en la sesión del último miércoles, lo único que se aprobó fueron los grupos de trabajo para la elaboración de dictámenes de los cinco decretos de urgencia enviados por el Ejecutivo.

“El miércoles pasado, abordamos los primeros DU [decretos de urgencia]. No se aprobó otro tema, como un pedido de información sobre Chaglla. ¿Qué hicimos, entonces, que no corresponda a la Comisión? La información difundida por el Sr. Zeballos Salinas no se ajusta a lo sucedido en la realidad”, escribió Olaechea en Twitter.

En la última sesión de la Comisión Permanente, integrantes de la agrupación Fuerza Popular pidieron solicitar información al Ejecutivo sobre la devolución del dinero por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla a la constructora brasileña Odebrecht.

El pedido llegó a través de Luis Galarreta, quien exhortó al presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, a tomar una posición como grupo sobre este tema.

Al final del debate y antes de levantar la sesión, Olaechea precisó que dicha solicitud de información se hará a través del artículo de la Constitución que faculta que cualquier parlamentario pueda hacer una consulta a cualquier funcionario del Ejecutivo.

Al respecto, Vicente Zeballos consideró que “hay un grupo de personas que no acaban de entender sus responsabilidades en este nuevo escenario político”.

"En el caso de la Comisión Permanente, el artículo 135 de la Constitución establece en este interregno cuáles son sus responsabilidades y funciones”, indicó el último viernes a Radio Uno de Tacna.

Zeballos manifestó que el Gobierno acudirá a informar sobre las labores que realicen ante el nuevo Congreso, el cual también debe recibir un informe de la Comisión Permanente actual, según manifiesta la Constitución.