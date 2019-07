Pedro Chávarry: debate para incluir nuevos delitos se frustró tras cuatro horas

El pleno del Congreso de la República no votó los pedidos que plantearon legisladores de Nuevo Perú y Frente Amplio para que se incluyan, en el dictamen que admite investigar por encubrimiento real a Pedro Chávarry, los presuntos delitos de encubrimiento personal y organización criminal.

Al inicio del debate de esta mañana, pocos minutos después de las 9 a.m., Marco Arana del Frente Amplio y Oracio Pacori pidieron que, a través de una cuestión previa y tal y como se hizo en el caso de César Hinostroza, se incluyan los dos delitos que fueron rechazados en la Comisión Permanente para Pedro Chávarry.

"Los denunciados ( Pedro Chávarry y Tomás Gálvez) han tenido la posibilidad de hacer el debido uso de su derecho a la defensa, primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por los mismo delitos, luego en la Comisión Permanente. En ese sentido, presento una cuestión previa para que, tanto el fiscal supremo Tomás Gálvez y el mismo Pedro Chávarry puedan ser acusados por delitos aprobados el 20 de mayo según el informe del congresista Juan Sheput", manifestó Pacori en el debate.

Daniel Salaverry, presidente del Congreso, abrió el debate por considerar que de aprobarse estos pedidos, no tendría sentido que se sustente el informe de la subcomisión que fue modificado en la Comisión Permanente.

Fueron los congresistas Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Rosa Bartra (Fuerza Popular) quienes plantearon, en respuesta, cuestiones de orden alegando que no se podían incorporar nuevos delitos en el pleno, lo que podría vulnerar el derecho de defensa de Pedro Chávarry.

"La petición que se está planteando es absolutamente antireglamentaria [...] Respetemos el reglamento, respetemos a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, fundamentalmente, el principio democrático. Estos informes se votan", señaló Velásquez Quesquén.

Pasado el mediodía, Daniel Salaverry cerró el debate y trató de poner en votación, primero, las cuestiones de orden y luego las cuestiones previas, pero los reclamos de Gino Costa (Bancada Liberal) y Marco Arana frustraron el proceso. Ambos, y otros congresistas más, advirtieron que rechazar la inclusión de delitos podría beneficiar a César Hinostroza.

"En el proceso de extradición, César Hinostroza va a decir que el Congreso acaba de determinar que no se puede interponer una cuestión previa en esta parte del proceso. Lo hicieron conmigo, lo hicieron mal y al haberse ampliado la investigación por organización criminal no procede porque el propio Congreso reconoce haber obrado mal", resaltó Costa.

Daniel Salaverry también señaló lo mismo antes de indicar que no podía evitar poner en votación cuestiones de orden. "Como ciudadano y congresista, he tenido la oportunidad de dejar sentada mi posición respecto a este tema y cómo podría beneficiar al ex juez supremo César Hinostroza", comentó.

Minutos después, los cuatro congresistas retiraron sus respectivos pedidos al manifestar que, según reglamento, no cabían cuestiones previas antes de iniciar debidamente el debate sobre Pedro Chávarry y en atención que el fiscal supremo pidió reprogramar su presentación por cuestiones de salud.

"Vamos a suspender este tema para reprogramar una sesión en la próxima semana a pesar que es semana de representación [...] para que luego de ser sustentado, leído el informe acusatorio, puedan plantearse las cuestiones previas. Pero quiero precisar que, una vez sustentado el informe en una próxima sesión, y de pedirse la cuestión previa y de ser aprobada, se vana incorporar nuevos delitos y tendríamos que suspender esa sesión para volver a convocar otra sesión donde ese informe incluya los nuevos delitos", señaló el titular del Parlamento para dar por concluida la discusión.