Alex Paredes, congresista electo y vocero de la bancada de Perú Libre, afirmó que para convocar a una Asamblea Constituyente, una opción que se maneja es realizar cambios en la Constitución Política de 1993 en el Congreso de la República.

En diálogo con Canal N, indicó que la actual Carta Magna no permite convocar a una Asamblea Constituyente y que ha faltado un “elemento comunicacional” entre el Congreso de la República y la población.

“Primero tendríamos que modificar (la Constitución) para insertar lo de la Asamblea Constituyente, si esa es la alternativa. Si ese puede ser el mecanismo para materializar lo que la población quiere, por qué no hacerlo”, expresó.

“Ha faltado un elemento comunicacional entre el Congreso y la población. ¿La Asamblea Constituyente se puede convocar (con la actual Constitución)? No”, añadió Paredes.

Roger Nájar

Respecto a la posibilidad de que Roger Nájar sea el presidente del Consejo de Ministros en un eventual gobierno de Pedro Castillo, el congresista electo indicó que no ve mal su designación.

“Conozco a Roger Nájar, es un exparlamentario de conducta democrática. Es lo que yo conozco de él. No lo veo mal, pero no me corresponde a mí la designación”, aseveró.

Finalmente, Paredes afirmó que han hablado con las bancadas de Alianza para el Progreso y Acción Popular para conformar una lista para la Mesa Directiva, pero aún no se ha cerrado nada.