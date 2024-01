Pedro Castillo Terrones creó la “Coordinadora Nacional por la Liberación y Restitución”, informó Jaime Vásquez Castillo, sobrino del exmandatario.

“Pedro Castillo ha creado una coordinadora nacional e internacional que lleva por nombre Conalirest para ordenarnos y acomodarnos y caminar en una sola línea”, indicó Vásquez Castillo, reveló Canal N.

La coordinadora es manejada por la familia del encarcelado expresidente y funciona en una casona, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Brasil, en el Centro de Lima.

En un video, Jaime Vásquez cuestiona a los seguidores del expresidente por supuestamente aprovecharse de la situación judicial de su tío.

“Ha pasado un año y no han hecho nada los hermanos que dicen ser seguidores de Pedro Castillo, se han ido por otros caminos y han tomado el camino equivocado tocando el nombre de Pedro Castillo para crear partidos políticos, tocando el nombre de Pedro Castillo para beneficiarse económicamente”, señaló el sobrino del exmandatario.

Vásquez Castillo reclamó a los seguidores del exjefe de Estado por no entregar la ayuda económica que habría llegado del extranjero.

“Yo soy claro que, hasta ahora, nosotros no hemos recibido ningún apoyo de los hermanos del exterior y eso a mí me consta, y también a nuestro presidente Pedro Castillo. Todavía no llega esa ayuda que tanto se habla que hay un apoyo de nuestros hermanos del exterior (...) Hasta el momento, no ha llegado directamente a la familia”, argumentó.

La coordinadora creada por Castillo funciona en esta casona de la cuadra 5 de la av. Brasil en el Centro de Lima - Foto: Canal N

Ante esta situación, anuncia que las donaciones de dinero deberán llegar únicamente a la hermana de Pedro Castillo, Irma Castillo Terrones, quien sostuvo es la única persona que está encargada de recibir la ayuda económica.

Jaime Vásquez, dice ser el único nexo entre la comunidad peruana en el extranjero y el expresidente, Pedro Castillo. “Yo voy hacer el puente, un anexo, para llevar el mensaje a ustedes de lo que dice el presidente Pedro Castillo y cuando visiten el Perú yo les ofrezco ser el nexo para que conversen con el presidente”, agregó el familiar.

También se conoció que la coordinadora tiene ribetes políticos. “Les pido que se organicen (...) Que los mismos compañeros que nos representan en Europa, en diferentes partes del mundo, que se organicen que hagan sus bases, que hagan sus comités, nombren a un representante por cada lugar donde se encuentren”, dijo Vásquez Castillo.

Es así que las directivas desde Barbadillo son acatadas al pie de la letra por la familia de Pedro Castillo.