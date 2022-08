El presidente de la República, Pedro Castillo, permaneció en el Ministerio Público solo una hora, para brindar sus declaraciones como investigado por el el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Según Castillo, que declaró a la prensa al regresar a Palacio, dijo a Benavides que no forma parte de ninguna red criminal. “Eso le he dicho y que voy a demostratrar mi inocencia; a nadie he robado o matado (...) se crea una pirámide para hacer creer que con seudos colaboradores Pedro Castillo forma parte de una red criminal”.

Finalmente, dijo que el martes asistirá a una nueva citación.